Mazepin: Schumacher moet geen rode loper verwachten in F1-duels

Mick Schumacher was na afloop van de race op het Baku City Circuit boos over de manier waarop Nikita Mazepin zich in de laatste ronde verdedigde. De Duitse debutant wilde zijn teamgenoot aan de buitenkant van de baan inhalen, maar Mazepin stuurde dezelfde kant op. Tot een botsing kwam het niet, maar Schumacher liet zijn frustratie via de teamradio duidelijk horen. In Frankrijk vertelde hij aan de verzamelde pers dat Mazepin zijn excuses had aangeboden voor het voorval, dat door werkgever Haas een 'misverstand' werd genoemd. De Rus bevestigde dat tijdens de persconferentie op Paul Ricard, hoewel hij liever had gehad dat de inhoud van die gesprekken niet naar buiten was gekomen.

“Ik heb mijn excuses aangeboden, want hij was duidelijk erg boos”, zei Mazepin, die niet van plan is direct plaats te maken als Schumacher hem weer wil passeren. “Maar ik wil ook zeggen dat het belangrijk is dat hij niet verwacht dat het hem makkelijk wordt gemaakt en dat ik hem nooit ga blokken. Deze keer verwachtte ik gewoon niet dat hij de kant koos die hij koos. Ik heb sorry gezegd omdat hij zich zo voelde, want dat is wat ik denk dat ik dan moet doen. Ik deed het echter niet voor mezelf.” Ondanks het voorval is de sfeer binnen Haas F1 nog altijd goed, stelt Mazepin. “Ik denk dat we een positieve vibe hebben in het team, als ik dat zo kan noemen. Zo is het vanaf de eerste dag al en zo is het nog steeds. We zijn allebei jonge coureurs die de limiet opzoeken, zoiets kan dan soms gebeuren. Maar zolang de auto’s in één stuk terugkeren na de race, denk ik dat de teambaas het prima vindt.”

Twee weken na het incident was de woede bij Schumacher gezakt, maar hij is nog steeds verbaasd over de manier waarop Mazepin verdedigde. “Als je zo’n slipstream hebt, gebruik je alles wat je nog over hebt van je batterij en dan is er geen houden aan. De enige manier waarop je iemand kan stoppen, is door hem bang te maken of hem in de muur te drukken. Dat probeerde hij ook. Ik bleef echter gas geven, dus ik ging er alsnog langs, maar ik denk nog steeds dat het redelijk onverwachts was. Daarom had ik achteraf zo’n sterke reactie, denk ik.” Mazepin kwam in Baku weg zonder een straf, maar de volgende keer zou dat volgens Schumacher anders kunnen zijn. “Als het nog een keer gebeurt, dan zijn er waarschijnlijk grotere consequenties. In dit geval geldt echter ook dat het waarschijnlijk meer intern afgehandeld werd dan door de stewards of de wedstrijdleider, omdat het een incident tussen teamgenoten was. De volgende keer dat dit gebeurt gaat het voorval echter wel naar de wedstrijdleiding, denk ik.”