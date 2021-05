Mick Schumacher dook in de eerste ronde van de Grand Prix van Monaco in de hairpin aan de binnenkant van zijn teammakker. De twee Haas F1-rookies gingen zij-aan-zij door de bocht en Nikita Mazepin moest de Duitser uiteindelijk voor laten gaan. Naar eigen zeggen hield de Rus bewust de deur open om een aanrijding te voorkomen. Later in de race moest Schumacher zijn collega weer laten passeren door een probleem met de brandstofdruk. Uiteindelijk eindigde het duo als zeventiende en achttiende.

“Ja, het was close”, zei Mazepin toen Motorsport.com hem vroeg naar het moment in de openingsronde. “Het is zo’n bocht die eigenlijk te langzaam is voor de Formule 1. Je moet de koppeling gebruiken om niet tegen de auto voor je aan te rijden. Het was gewoon een opstopping en ik moest op mijn lijn blijven. Wanneer je om P18 of P19 strijdt, is het een te groot risico om daar met beide wagens te eindigen. Ik wilde niet terug naar de pitbox als verantwoordelijke [voor een aanrijding]. Ik wilde fair racen en de wedstrijd was nog lang.”

Op zijn beurt maakte Schumacher netjes ruimte toen hij met een technisch probleem kampte, aldus Mazepin: “Er was geen verwarring. Soms gaat het zo in het leven. Ik was heel fair in de eerste ronde, hij was later netjes. We hebben een goede relatie binnen het team en dat moeten we zo houden.”