Officieel: Haas F1 bevestigt meerjarige deal met Mazepin

Mazepin staat momenteel derde in het FIA Formule 2-kampioenschap met nog slechts één raceweekend op het Bahrain International Circuit te gaan. De 21-jarige coureur won dit hoofdraces op Silverstone en Mugello. Na Vitaly Petrov, Daniil Kvyat en Sergey Sirotkin zal hij de vierde Russische coureur worden in de Formule 1.

Mazepin kent een lange weg richting de Formule 1. Al in 2016 testte hij op Silverstone voor Force India en ook in 2017 en 2018 maakte hij kilometers voor dat team. Sinds 2019 is hij verbonden aan Mercedes. Bij dat team reed hij vorig jaar in Barcelona een test met de auto van 2019 en verder reed hij op meerdere circuits met oudere modellen. Daarbij werd hij gecoacht door Stoffel Vandoorne.

De Rus en (later dus waarschijnlijk) Schumacher vervangen bij Haas Romain Grosjean en Kevin Magnussen, een flinke koerswijziging voor de kleine stal van Gene Haas. Het weerspiegelt de noodzaak om coureurs te nemen die commerciële ondersteuning meebrengen.

Reactie Steiner

De aankondiging van Mazepin komt niet als verrassing. Teambaas Guenther Steiner heeft altijd gezegd dat komend seizoen het juiste moment is om met jonge coureurs aan de slag te gaan zodat zij klaar zullen zijn voor de regelwijzigingen van 2022. Hij is uiteraard tevreden met de komst van Mazepin. “Nikita heeft dit jaar zijn geloofsbrieven in de Formule 2 onderstreept met een reeks overwinningen en een handvol podia in wat voor hem een sterk tweede seizoen is geweest. Hij heeft zich ontwikkeld tot een volwassen racer die door de juniorklassen is opgeklommen, met name in de GP3 Series, waarin hij in 2018 als tweede eindigde, en natuurlijk in de Formule 2 in de afgelopen twee seizoenen. Ik sta te popelen om te zien wat Nikita kan bereiken in de Formule 1.”