Mazepin: Meer snelheid en vertrouwen sinds chassiswissel

Mazepin werd in de eerste seizoenshelft over één ronde en tijdens de races regelmatig afgetroefd door teamgenoot Mick Schumacher. Terwijl de Duitser zo zijn problemen kende met zijn zitpositie die niet helemaal juist was, klaagde Mazepin steen en been over zijn chassis. De VF-21 van de Rus was ietsjes zwaarder dan het chassis van zijn teamgenoot, al ging het daarbij volgens teambaas Guenther Steiner “niet om 10 of 20 kilogram”.

De teambaas betwijfelde dan ook of een nieuw chassis een wezenlijk verschil ging maken voor Mazepin, maar toch kreeg de Rus zijn zin. Sinds de Grand Prix van België rijdt de debutant met een ander chassis, waar hijzelf maar wat blij mee is: “Mijn snelheid over één ronde is enorm verbeterd sinds de eerste vrije training in België. Ik denk dat we allemaal wel weten wat we in België hebben veranderd”, sprak de Rus tijdens het Grand Prix-weekend in Italië.

“Het is goed om te weten dat ik kan vertrouwen op mijn eigen gevoel. Het is daarnaast ook goed om te zien dat de snelheid er nu is. We hebben tevens nog een groot deel van het seizoen voor ons liggen, dus ik weet zeker dat het alleen maar beter wordt. Het vertrouwen dat ik aan het begin van het jaar verloren ben in de auto, omdat deze niet deed wat ik van hem vroeg, komt nu weer terug.”

Stap in de goede richting

De vraag of het nieuwe chassis hem meer vertrouwen heeft gegeven beantwoordt Mazepin met een volmondig ja. Het verschil is volgens de Rus niet al te moeilijk te verklaren, omdat het nieuwe chassis lichter is dan de versie waar hij voor de zomerstop mee reed: “Hoe meer gewicht je met je meedraagt in een bocht, hoe meer downforce je nodig hebt om dezelfde snelheid vast te kunnen nemen. We hebben maar een bepaalde hoeveelheid neerwaartse druk en hoe meer gewicht je hebt, hoe meer je begint te glijden. Minder gewicht in de auto betekent dus meer snelheid, waarmee ik in dezelfde positie kom als mijn teamgenoot.”

“Je kunt zeggen wat je wilt, maar ik denk dat ik absoluut een stap in de goede richting heb gezet. Voor mij is het heel duidelijk. Ik vecht er al heel lang voor om in een gelijkwaardige positie te zitten, ik ben blij dat ik daar nu in zit. Als rookie in de Formule 1, waarin je het opneemt tegen de grote sterren die hier al lange tijd rondrijden, moet ik mezelf echter nog steeds op tal van onderdelen zien te verbeteren.”

Ondanks het nieuwe chassis en het toegenomen vertrouwen zit het Mazepin op sportief vlak nog niet helemaal mee na de zomerstop. In de kwalificatiesessies in Spa, Zandvoort en Monza moest de Rus telkens met afstand zijn meerdere erkennen in Schumacher. Daarnaast haalde hij in de laatste twee races door technische problemen de finish niet.