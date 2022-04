Mazepin laakt sancties: “Cancelcultuur tegen Russische atleten”

Eigenlijk zou Nikita Mazepin tijdens de Grand Prix van Bahrein beginnen aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar de Russische invasie in Oekraïne stak daar een stokje voor. Werkgever Haas F1 Team verbrak de banden met de Russische coureur en zijn trouwe sponsor Uralkali, waarvan vader Dmitry grootaandeelhouder en voorzitter is. Vader en zoon Mazepin zijn daarna allebei door de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op een sanctielijst voor Russische oligarchen gezet.

In principe kunnen Russische coureurs nog deelnemen aan diverse racekampioenschappen, maar dan moeten zij dat onder neutrale vlag doen en eveneens instemmen met de FIA-waarden rond vrede en politieke neutraliteit. Ook in andere sporten worden Russische atleten getroffen door sancties en Mazepin kan naar eigen zeggen niet anders dan dat te bestempelen als een cancelcultuur. “Ik ben het er niet mee eens dat ik onder de sancties val. Ik heb eerder gezegd dat ik van plan ben om dat aan te vechten, maar nu is waarschijnlijk niet het juiste moment”, vertelt de 23-jarige coureur uit Moskou bij BBC Hardtalk. “Als je kijkt naar de hele situatie die nu in het algemeen plaatsvindt rond atleten, dan is het een cancel culture tegen mijn land.”

Het Russische leger lijkt momenteel vooral in te willen zetten op het veroveren van de oostelijk gelegen Donbas-regio. Tegelijkertijd kwamen recent meer beelden van gruweldaden door Russische militairen naar buiten. Ook Mazepin kan niet prettig naar die beelden kijken. “Ik leef in dezelfde wereld als jij, alleen dan drie, vier uur vliegen bij je vandaan. Het is op veel niveaus pijnlijk om deze beelden te zien”, zegt hij. Tegelijkertijd weigert hij zich over zijn eigen gevoelens over de oorlog uit te spreken, omdat hij daardoor mogelijk gevaar zou kunnen lopen. “Mijn gevoel als mens en iemand die in een vreedzame wereld wil leven, is natuurlijk veranderd. Maar als ik eerlijk ben, zie ik enorme gevaren door mij uit te spreken over deze kwestie, omdat ik nooit iedereen tevreden kan stellen. Daarom hou ik mij publiekelijk stil.”