In zijn eerste drie Formule 1-races heeft Nikita Mazepin nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten. De Russische debutant ging tijdens diverse sessies in de rondte en viel in Bahrein al na enkele honderden meters uit. Vervolgens wist hij de races op Imola en Portimao wel tot een goed einde te brengen, maar daarbij maakte hij zich niet altijd even populair bij de concurrentie. Antonio Giovinazzi uitte via de teamradio forse kritiek toen Mazepin hem in een snelle ronde inhaalde tijdens de kwalificatie in Emilia-Romagna. Nicholas Latifi ging in Portugal nog een stap verder door de Haas-coureur een ‘idioot’ en een ‘sukkel’ te noemen toen hij voor zijn gevoel werd opgehouden in de kwalificatie.

In de race had Mazepin vervolgens bijna een aanvaring met Sergio Perez, die hem als leider op een ronde wilde zetten. Dat leverde hem wederom het label ‘idioot’ op. Dat coureurs in het heetst van de strijd dergelijke termen gebruiken, vindt Guenther Steiner niet verrassend. “Als je 300 kilometer per uur rijdt in deze auto’s en iemand zit je in de weg, dan zeg je normaal gesproken nooit ‘oh, deze man is niet heel aardig’. Je zegt dan andere dingen, weet je. Ik bedoel, wie zou dat niet doen?”. De teambaas van het Haas F1-team vermoedt dat Mazepin weinig last heeft van de commentaren van zijn concurrenten. “Ik denk niet dat het invloed op hem heeft, want als deze dingen… Ik bedoel, ik zou het niet leuk vinden wat men over mij zegt. Maar als het invloed op je heeft, hoor je dit werk niet te doen. Als je huid zo dun is, moet je maar vertrekken en iets anders gaan doen.”

De teksten die Giovinazzi, Latifi en Perez uitten via de teamradio werden allemaal ook uitgezonden op televisie. Dat vindt Steiner overigens niet geheel verrassend, omdat de F1 beseft dat fans graag naar dergelijke teksten over Mazepin luisteren. “We weten allemaal dat Nikita een beetje de bad boy is, dat label heeft hij een tijdje geleden gekregen. Natuurlijk zendt de Formule 1 altijd de opmerkingen over hem uit, want jullie luisteren daar graag naar. Maar als ze iets uitzenden waarin aardige en vriendelijke dingen worden gezegd over andere mensen, dan geeft niemand daar iets om. Ik denk dus dat het van hun kant een beetje aandacht zoeken is, maar we zitten met het racen in de showbusiness en dus is dit daar onderdeel van.”