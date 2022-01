Mazepin voelt zich klaar voor strijd in F1-middenmoot

Het debuutjaar van Nikita Mazepin in de Formule 1 was er niet een om over naar huis te schrijven. De Rus reed samen met teamgenoot Mick Schumacher in de langzaamste wagen van het veld. Bovendien vergaloppeerde Mazepin zich met enige regelmaat, waardoor hij in de paddock al gekscherend de bijnaam ‘Mazespin’ kreeg. Desondanks stelt de jongeling veel geleerd te hebben. Die kennis wil hij in 2022 toepassen wanneer Haas hopelijk een betere wagen neerzet.

Op de vraag of hij er klaar voor is om in 2022 in de competitieve middenmoot mee te strijden, was het antwoord van Mazepin duidelijk: “Natuurlijk ben ik er klaar voor. 100 procent.” In hoeverre dat daadwerkelijk gaat lukken, hangt af van de progressie die Haas kan boeken. Volgens de Rus heeft hij in 2021 al laten zien waartoe hij in staat is: “Ik heb een aantal goede gevechten gehad met snellere wagens. Dat voelde prettig. In duels is het voor mij vooral van belang dat ik exact weet waar mijn voor- en achtervleugel eindigen, zodat ik precies weet hoe ik mijn auto kan positioneren. Ik heb dat vertrouwen. Ik weet nog dat het in de eerste race in Bahrein heel eng was, omdat deze auto’s zo lang en breed zijn. Maar nu ben ik eraan gewend. Het rijden met een auto die beter in balans is en zich voorspelbaarder gedraagt, moet het makkelijker en leuker maken. Uiteindelijk wil ik op de baan het gevoel hebben dat ik invloed kan uitoefenen op het uiteindelijke resultaat. In 2021 kon ik na een goed weekend voor mijn teamgenoot eindigen op P19. Dan is het lastig om tevreden huiswaarts te keren.”

Puzzelstukjes moeten in 2022 op de juiste plaats vallen

Op de vraag naar de belangrijkste lessen uit zijn rookiejaar, antwoordt hij: “Dat je het stapje voor stapje moet aanpakken. Al met al was het een positief seizoen. Ik heb enorme stappen gezet qua zelfvertrouwen en qua kennis. Aan het begin van het jaar had ik een aantal zeer goede races, daarna had ik het even wat lastiger, toen ging het weer beter en daarna weer minder. Het leven in de F1 is niet zo constant. Maar we wisten bij voorbaat al dat 2022 het jaar is waarin de puzzelstukjes op de juiste plek moeten vallen. En ik denk dat ik in staat ben om dat te bewerkstelligen.”