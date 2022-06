Tijdens de eerste week van de wintertests voor het Formule 1-seizoen 2022 stapte Nikita Mazepin nog in bij Haas F1 Team, maar enkele dagen later kwam zijn dienstverband bij de Amerikaanse renstal al ten einde. Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne besloot het team de banden met zowel de Russische coureur als zijn Russische sponsor Uralkali te verbreken. De F1-carrière van de 23-jarige coureur lijkt daarmee na één seizoen alweer ten einde te zijn, maar zelf heeft hij de hoop op een terugkeer nog niet opgegeven. "Ik zou onmiddellijk weer achter het stuur kruipen als de eerste kans zich voordoet. Soms vinden er wonderen plaats", vertelt Mazepin in gesprek met Match TV.

Vier maanden geleden mocht Mazepin zich nog Formule 1-coureur noemen, wat laat zien hoe snel dingen kunnen veranderen in de koningsklasse van de autosport. Met dat in het achterhoofd heeft hij zijn F1-droom dan ook nog niet opgegeven, al weet hij tegelijkertijd ook dat een terugkeer op korte termijn niet direct voor de hand ligt. "Vier maanden geleden kon ik mij niet voorstellen dat alles zo snel zou veranderen. Ik kan me ook niet voorstellen dat alles voor mij over vier maanden weer in orde is, maar ik hoop er wel op." Wat hem echter wel irriteert, is het feit dat geen van de Haas-medewerkers van zich heeft laten horen na zijn gedwongen vertrek. "Als een monteur of iemand met wie ik nauw samenwerkte werd ontslagen, stuurde ik altijd een berichtje via WhatsApp, ongeacht mijn houding richting die persoon of het management."

Voor zijn terugkeer houdt Mazepin voorlopig de meeste opties open. Zo overweegt hij enerzijds om een kans af te dwingen door in een ander kampioenschap te gaan rijden, maar ook sluit hij een rol als reserverijder niet uit. Tegelijkertijd ziet hij zijn vervanger bij Haas F1, Kevin Magnussen, als bron van inspiratie na diens sterke comeback. "Alles is mogelijk. Magnussen verkeert in heel goede vorm na zijn break en hij heeft laten zien wat hij kan. Ik ben van plan om zijn succesverhaal na te bootsen." Over de verrichtingen van zijn voormalig teamgenoot bij de renstal, Mick Schumacher, wil Mazepin liever niet te veel zeggen. "De resultaten spreken voor zich, ik heb daar niets aan toe te voegen."