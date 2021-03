Mazepin voorspelt ‘interessant’ duel tussen hem en Schumacher

Donderdagochtend presenteerde Haas de nieuwe livery voor het aankomende Formule 1-seizoen. Op diverse plekken van de auto komt duidelijk de Russische vlag naar voren. “Ik vind de livery heel erg mooi”, liet Mazepin na de onthulling aan de verzamelde Formule 1-media weten, op een vraag van Motorsport.com. “Zoals ik het heb begrepen, zijn het de kleuren van onze sponsors.”

Mazepin wacht geen makkelijk eerste seizoen in de Formule 1. Op de eerste plaats wordt de VF-21, zoals de wagen van Haas dit jaar heet, niet doorontwikkeld. “Ik maak me daar absoluut geen zorgen over”, reageerde de 22-jarige coureur uit Moskou. “Ik heb enorm veel vertrouwen in het werk dat Ferrari en Haas hebben verricht met de motor en auto. Ik heb onlangs kennisgemaakt met iedereen en als ik zie hoe hard er gewerkt wordt door het hele team, dan verdienen ze echt betere resultaten dat ze in de afgelopen periode hebben behaald.”

Ten tweede zal Mazepin zich moeten meten met regerend Formule 2-kampioen Mick Schumacher. Gevraagd of hij de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher kan verslaan: “Dat is een interessante vraag. Ik heb hem in het verleden verslagen, toen we allebei met dezelfde auto reden. Maar Mick heeft mij ook wel verslagen. Ik denk dat deze strijd dus nog volledig open ligt. Hij is zeker een zeer sterke rijder, dus het wordt een interessante uitdaging, daar twijfel ik niet aan.”

En dan is er ook nog de storm van kritiek op zijn persoon waarmee hij moet zien te dealen. Die ontstond nadat er een video op zijn social media was verschenen waarop te zien was hoe hij een vrouw betastte. Mazepin herhaalde zijn woorden van eerder deze week dat hij niet trots is op wat hij heeft gedaan. “Ik heb me niet gedragen zoals ik me in de Formule 1 hoor te gedragen”, erkende hij op donderdag. “Ik ben er niet trots op.” Om daarna aan te geven dat hij met zijn aandacht nu volledig bij zijn Grand Prix-debuut zal moeten zijn: “Het is een grote stap van de Formule 2 naar de Formule 1, dus als coureur heb je veel aan je hoofd. Het is een enorm steile leercurve richting je eerste race. Dat neemt een groot deel van je hersencapaciteit in beslag." Wat betreft zijn slechte imago: "Ik zal proberen mijn prestaties op de baan het woord te laten doen.” Mazepin voelt zich hierin gesteund door het team. “Ze hebben me erg goed geholpen en ik wil het team daar enorm voor bedanken. Ze hebben me heel goed gesteund en mij geholpen hoe te leren van het incident. Ze zijn daarbij ook erg geduldig geweest. Als het gaat om hoe ik me moet gedragen, ben ik nu een heel stuk verder.”

“Het is gebeurd, ik heb een enorme fout gemaakt. Ik heb de verantwoordelijkheid ervoor genomen en heb ervan geleerd. Ik kijk nu uit naar het hebben van een ‘clean’ jaar.”