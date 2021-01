Mazepin bestand tegen kritiek en haat: “Dat ben ik gewend”

Mazepin staat bekend als een behoorlijk assertieve coureur, die op de baan meermaals ter discussie stond. Na afloop van het Formule 1-seizoen kwam hij in opspraak toen hij naar de boezem van een jonge vrouw greep en daar beelden van op social media verschenen. Er werd door een groep opgeroepen tot het wegsturen van Mazepin bij Haas F1, maar het team besloot de zaak achter gesloten deuren af te handelen. Welke consequenties de acties van Mazepin precies gehad hebben, weten we dus niet. Een nieuwe fout zal echter wel gevolgen hebben, liet Haas-voorman Guenther Steiner weten.

In een interview met het Russische Match TV liet Mazepin weten dat hij zich weinig aantrekt van de kritiek. “Er zijn bepaalde redenen voor het feit dat ik anders behandeld word”, aldus Mazepin. “Dat heeft niets te maken met mijn prestaties in de racerij. Ik ben gewend aan de kritiek, maar het doet me helemaal niks.” In een podcast gaf hij uitleg over die uitspraak en refereerde hij aan zijn voorgangers Daniil Kvyat en Sergey Sirotkin, die volgens Mazepin ook oneerlijk behandeld zouden zijn: “Dat zijn echt goede racers, dat zijn echte professionals. Maar soms werden er dingen over ze gezegd die gewoon niet terecht waren, maar zo gaat het nu eenmaal. Het is een feit dat Russen anders behandeld worden en dat is voor mij geen verrassing.”

Waar Mazepin zich naar eigen zeggen goed af kan sluiten voor de kritiek, is hij van mening dat hij het behoorlijk voor de kiezen krijgt. “Ik geloof niet dat er een Russische coureur is waar zoveel onrust omheen hangt en waar zoveel haat omheen hangt als ik”, vervolgde hij. “Ben ik daarop voorbereid? Het is onderdeel van m’n leven. Als je wilt racen, moet je met dat soort dingen omgaan. Voor mij gaat het om de sport, het maakt mij niet uit wat er verder gaande is. Het is niet mijn thuis, ik ben op visite en moet me aan hun regels houden. Ik realiseer me dat een zitje in de Formule 1 een eenmalige kans is. Het is mijn taak om het zo goed mogelijk te doen. Je hebt altijd druk, maar ik ben daar wel klaar voor. Dat ga ik richting mijn team bewijzen.”