Haas F1-coureur Mazepin legt situatie rond dienstplicht uit

Vader Dimitry Mazepin liet tijdens een bijeenkomst in Sint-Petersburg opeens weten dat zijn 22-jarige zoon Nikita Mazepin na het afronden van zijn studie opgeroepen kon worden voor de militaire dienstplicht. Die duurt in Rusland gewoonlijk een jaar voor mannen tussen 18 en 27 jaar, zij het met uitzonderingen.

De rookie van het Haas F1 Team besloot zelf opheldering te verschaffen over de geruchten. Hij onthulde dat hij naast zijn studie aan de Universiteit van Moskou al de vereiste lessen volgt. “Ik studeer aan de universiteit en – zo werkt dat in Rusland – er is een verplichte militaire dienst”, legde Mazepin uit. “Er zijn twee manieren om dienst te doen, als je fit genoeg bent. Optie één is de universiteit afmaken en dan een jaar dienst doen. En optie twee is, als uit je fitness- en studieresultaten blijkt dat je geschikt bent, zoiets als het elite-leger, en daar vervul je je dienstplicht op een heel andere manier.”

“Het is een dag per week en je leert daarin om reserveofficier te zijn. Het duurt drie jaar, maar slechts een dag per week, en het wordt in principe gedaan in een klas”, vervolgde Mazepin die aangaf al met die opleiding te zijn begonnen. “Dat doe ik nu al twee jaar. En ik ga er uiteraard nog een jaar mee door om hopelijk af te studeren als reserveofficier.”

Mazepin heeft de afgelopen jaren naast zijn werk in de GP3 en Formule 2 economie en talen gestudeerd en heeft die studies onlangs afgerond. “Vijf dagen geleden ben ik geslaagd voor mijn eindexamen aan de universiteit voor het afronden van mijn eerste vier jaar. Ik ga verder om later in de komende twee jaar een tweede masterdiploma te halen.”

Haas voorbij Williams

Mazepin boekte afgelopen zondag zijn beste resultaat in de Formule 1. Op het Baku City Circuit finishte hij als veertiende vlak achter teamgenoot Mick Schumacher, maar wel voor Lewis Hamilton. Met dat resultaat schoof Haas een plekje op in het constructeurskampioenschap. Het team stond voor Azerbeidzjan laatste, maar heeft nu Williams ingehaald. Dat team zag George Russell uitvallen, terwijl Nicholas Latifi zestiende werd.