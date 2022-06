'Mazepin sleept Haas F1 voor rechter vanwege onbetaald loon'

De Formule 1-carrière van Nikita Mazepin kwam begin maart (voorlopig) ten einde toen Haas F1 Team vanwege de Russische inval in Oekraïne besloot om zijn contract te verscheuren. Enkele dagen eerder nam de renstal al afscheid van titelsponsor Uralkali, waar Mazepins vader Dmitry aan het roer staat. Daar waar Haas snel schakelde en de ervaren Kevin Magnussen als vervanger haalde, heeft Mazepin de eerste negen races van het huidige F1-seizoen vanaf de zijlijn moeten bekijken. Tegelijkertijd heeft de Rus niet stilgezeten in de afgelopen maanden. Zo is hij bezig met een stichting die financiële steun biedt aan Russische atleten die door de sancties hun sport niet op een internationaal podium kunnen beoefenen.

Tegelijkertijd is het hoofdstuk Haas F1 nog niet helemaal afgesloten voor Mazepin. De 23-jarige coureur uit Moskou heeft namelijk een rechtszaak aangespannen tegen zijn voormalig werkgever, zo vertelt hij in gesprek met het Russische medium RBC. "Toen het contract werd beëindigd, liep Haas F1 al achter met het betalen van mijn loon van dit jaar. Dat hebben ze nog steeds niet betaald", zegt hij over de reden waarom de Amerikaanse renstal voor de rechter gesleept wordt. "Het lijkt mij dat een werkgever op zijn minst compensatie biedt voor het loon dat tot het moment van ontslag betaald moest worden en mogelijk zelfs een soort ontslagvergoeding."

In april meldde deze website al dat Uralkali een bedrag van 12 miljoen euro aan sponsorgeld wilde terugvorderen van Haas, dat hiervoor een stokje stak en zelfs 8 miljoen euro aan compensatie voor verloren inkomsten eiste. Mazepin benadrukt dat zijn rechtszaak tegen het team - waarvoor de benodigde papieren inmiddels zijn ingeleverd bij de rechtbank - hier los van staat, omdat zijn plekje binnen het team via een afzonderlijk contract geregeld werd. "Ik heb het alleen over het feit dat contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen. Je moet ook begrijpen dat we twee onafhankelijke contracten hadden", vervolgt hij. "Het verscheuren van de overeenkomst met de titelsponsor had geen directe impact op mijn toekomst bij het team, dus ze hebben twee afzonderlijke besluiten genomen. Ik heb nog geen geld gezien, dus we gaan naar de rechtbank."