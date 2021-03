Mazepin vooral boos op zichzelf na extreem kort F1-debuut

De Rus was de race als negentiende gestart, maar verloor in bocht 2 in duel met teamgenoot Mick Schumacher de controle over zijn wagen. Mazepin probeerde de auto nog op te vangen, maar hij moest uitwijken en knalde linksaf de barrière in, recht tegenover de plek waar vorig jaar november zijn voorganger Romain Grosjean in de muur vloog.

Na afloop nam de 22-jarige coureur de volledige verantwoordelijkheid voor het incident op zich. “Mick zat erg dicht bij me in de buurt, dus ik was erg gefocust om ervoor te zorgen dat we geen contact zouden maken. Mijn banden waren koud en ik kwam op de kerbstone terecht, gaf vervolgens te veel gas en spinde. Het was helemaal mijn fout en het spijt me voor het team. Ze verdienen beter en dus ben ik erg kwaad op mezelf.”

Mazepin zei dat hij hoopte te leren van de rumoerige start van zijn Formule 1-carrière. “Nou, ik heb [tijdens de wintertest] anderhalve dag in de auto kunnen rijden voor het raceseizoen begon. Als je je eerste weekend ingaat, leer je natuurlijk heel veel, dus er zijn zeker positieve dingen mee te nemen. Ik weet dat het een beetje vreemd klinkt, maar op zich was het al erg leerzaam om een heel weekend te rijden. Ik heb er veel van geleerd, maar ik had ook één van mijn slechtste dagen.”

Teambaas Guenther Steiner sprak zijn coureur na afloop van de race bemoedigend toe. “Hij was behoorlijk aangeslagen. Ik heb hem gezegd dat hij zijn hoofd omhoog moet houden en door moet gaan. Het is niet ideaal wat er is gebeurd, maar het is gebeurd.”

Teamcollega Schumacher kende een beter Formule 1-debuut. De Duitser reed weliswaar stijf achteraan, maar kwam in ieder geval na 56 ronden – als zestiende – over de finishlijn.