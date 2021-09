Mazepin past rijstijl niet aan: “Heb veel respect voor de regels”

Mick Schumacher en Nikita Mazepin hebben in hun eerste seizoen als teamgenoten in de Formule 1 al enkele aanvaringen met elkaar gehad. De nieuwste hoofdstukken werden geschreven tijdens de Nederlandse Grand Prix. Dat begon op zaterdag, waar Schumacher zich volgens Mazepin niet aan de gemaakte afspraken over de rijvolgorde had gehouden. Op zondag waren de rollen omgedraaid: de Rus verdedigde zich stevig ten opzichte van zijn Duitse teamgenoot, waarbij er zelfs even contact was. Dat kon Schumacher niet waarderen en dus uitte hij na afloop van de race zijn frustratie.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner kondigde vervolgens al aan dat hij met beide coureurs om tafel zou gaan in een poging de lucht te klaren. Inmiddels heeft de markante Italiaan dat gesprek met zijn rijders achter de rug, maar details daarover wilde hij niet prijsgeven. “Het is goed om te weten dat ik geen slecht humeur heb. Dat is positief. Maar ik wil de privacy van deze discussies respecteren, want ze vonden achter gesloten deuren plaats”, stelde Steiner. “Het zou voor alle partijen denk ik ongemakkelijk zijn als het een open discussie was, dus dat breng ik niet naar buiten.”

"Geen interne regels of FIA-reglementen overtreden"

Direct na de incidenten in Zandvoort waste Mazepin zijn handen al in onschuld en dat herhaalde hij aan de vooravond van de Italiaanse Grand Prix. “We zijn hier als coureurs. Ik denk dat het niet correct is als coureurs zichzelf boven de stewards en adviseurs plaatsen en zeggen wat ze hadden moeten doen, want dat is niet hun werk. Tegelijkertijd respecteer ik de regels enorm”, zei hij. “De reglementen zeggen dat je geen wagenbreedte ruimte hoeft te laten, tenzij je met een significant deel van de auto langszij bent gekomen. Wel mag je van links naar rechts bewegen, omdat je ervoor rijdt en je veilig je positie kan houden. Dat is al jarenlang zo, dat respecteer ik en dat zal ik ook blijven doen.”

Na eerdere incidenten tussen Mazepin en Schumacher tijdens de Grands Prix van Azerbeidzjan en Frankrijk heeft Haas F1 gedragsregels opgesteld voor hun onderlinge duels. Desondanks ging het in Nederland opnieuw bijna fout tussen de teamgenoten. Tot een verandering in de gedragsregels heeft dat volgens Mazepin niet geleid. “Die zijn niet veranderd, omdat we geconcludeerd hebben dat ik geen interne regels of FIA-reglementen heb overtreden. Daarom denk ik dat we als team gaan werken om te proberen dat op te lossen. Maar misschien moet je gewoon liften als je ziet dat er een paaltje voor je staat, in plaats van dat je je auto beschadigt. Maar we zullen zien.”