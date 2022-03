Mazepin hoopt op terugkeer in F1: "Hoofdstuk nog niet afgesloten"

Ondanks dat er aan zijn tijd bij Haas een voortijdig einde is gekomen, ziet Nikita Mazepin zijn gedwongen vertrek bij het team niet als het einde van zijn tijd in de Formule 1. De 23-jarige coureur uit Moskou hoopt zijn carrière in de koningsklasse bij een ander team voort te kunnen zetten.

“Ik zie de Formule 1 absoluut niet als een afgesloten hoofdstuk”, antwoordde Mazepin tijdens Zoom-sessie op een vraag van Motorsport.com. “Ik zal mezelf in goede conditie houden, zodat ik klaar ben voor een kans als die zich aandient. Op het moment kijk ik alleen naar de Formule 1 en niet naar andere raceklassen.”

“Ik was van plan om als neutrale sporter mee te doen”, maakte hij verder duidelijk. “De FIA stond dit toe en ik had daar helemaal geen problemen mee. De avond voordat mijn contract werd beëindigd, kwam er nog een extra brief bij. Daar waren we naar aan het kijken, omdat er heel veel clausules in waren opgenomen. De volgende ochtend kreeg ik echter het bericht dat mijn contract was opgezegd. Ik had dus niet eens tijd om akkoord te gaan met die extra voorwaarden, aangezien ik al ontslagen was.” Op de vraag of hij wel bereid was om met alle eisen van de FIA in te stemmen, wilde hij niet ingaan. “Aangezien mijn contract beëindigd is, heeft het geen zin om te bespreken of ik die tweede brief wel of niet getekend zou hebben.”

'Geen contact meer met Steiner'

Mazepin is erg teleurgesteld over hoe Haas alles heeft afgehandeld. “Sinds het moment dat ik Barcelona had verlaten, maakte ik me zorgen om mijn toekomst. Er was mij echter gezegd dat als de FIA zou toestaan dat ik onder bepaalde voorwaarden kon deelnemen en ik daarmee akkoord zou gaan, er verder geen actie zou worden ondernomen om mij uit het zitje te halen, aangezien daar geen juridische verplichting of reden voor zou zijn”, aldus Mazepin.

"Ik had een zeer goede relatie met Guenther en had zeer veel respect voor hem. Als hij iets zei, dan geloofde ik dat altijd voor de volle honderd procent", vervolgde hij. “Als hij als teambaas iets kenbaar maakte, dan gebeurde dat normaal gesproken altijd. Ik heb echter niets meer van het team vernomen sinds zij hun besluit bekend hebben gemaakt. Ik hoorde van mijn ontslag op hetzelfde moment dat het persbericht werd verstuurd. Ik was daar helemaal niet op voorbereid. Er was geen enkele waarschuwing vooraf dat er een beslissing was genomen en dat ze het naar buiten gingen brengen. Ik kwam er dus op hetzelfde moment achter als de rest. Ik heb Guenther niet meer gesproken sinds de derde testdag in Barcelona.”

Mazepin geeft aan dat hij juridisch alle opties openhoudt. “Maar ik heb geen zin om terug te gaan naar een team dat mij niet wil hebben”, voegde daaraan toe. Plannen om in een andere klasse te gaan rijden, zijn er dus niet. “Ik heb geen plannen om aan andere kampioenschappen deel te nemen. Ik zal nu eerst al mijn aandacht en tijd steken in de stichting die ik net heb opgericht. Ik ben dankbaar aan het kleine aantal coureurs dat heeft laten weten mij te steunen. Sergio, Valtteri, Carlos en George hebben contact met opgenomen. Zij weten van het lange pad naar de Formule 1 toe hoe het kan zijn om zonder stoeltje te zitten.”