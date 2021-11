Mazepin verklaart emoties: “Maak moeilijke periode door”

Een foutje in de laatste bocht in zijn laatste run in Q1 leidde ertoe dat Nikita Mazepin ook in Brazilië onderaan eindigde in de kwalificatie. Het feit dat hij het zelf heeft verpest, emotioneerde de Rus na afloop in gesprek met de media, maar er is meer aan de hand. “Ik zit de laatste paar races in een moeilijke periode. Niet alleen vanwege de balans van de wagen, maar ook door wat zaken binnen het team”, aldus Mazepin. “Dat maakt de resultaten momenteel nog belangrijker. Als je dan zo dicht bij een voor mijn gevoel geweldige ronde bent met de auto die we op dit moment hebben, maar te hard pusht en het daarmee uit handen geeft, dan doet dat pijn.”

“Als je vervolgens binnen vier minuten nadat je uit de auto bent gestapt al met de journalisten moet praten en zij vragen stellen die je eraan doen herinneren wat er mogelijk was geweest, dan maakt dat je verdrietig”, legt Mazepin uit. “Mijn leven bestaat uit niet veel anders dan racen. Sterker nog, er is niets anders dan racen. Mijn leven staat volledig in het teken van racen en als dingen dan niet goed gaan, dan raakt je dat. Dat is normaal.”

Mazepin heeft het daarnaast niet makkelijk omdat er de laatste tijd veranderingen plaatsvinden binnen zijn crew bij Haas. “Mijn engineer is vorige week helaas vertrokken naar een ander team. En hij is helaas niet de enige, dus dat maakt het lastig”, verklaart Mazepin, zonder namen te noemen. “Maar mijn team van engineers is niet meer hetzelfde en verandert sinds de Grand Prix van Turkije doorlopend. Dat is heel uitdagend, want dit is geen kantoorbaan, waar je binnenkomt, wat werk doet en weer naar huis gaat. Ik weet wat het kost om succesvol te zijn in het racen. Het vereist een speciale band met de mensen die zich voor jou een slag in de rondte werken en voor wie je omgekeerd hetzelfde doet.”

“Als echter de monteur met wie je nauw samenwerkt verandert, dan heb je waarschijnlijk geen tijd om aan elkaar te wennen. Dan gebeuren er dingen zoals in Austin, waar de headrest losraakte. Het is alsof je een spaak in het wiel steekt. Het breekt het momentum waarvan ik droom het te krijgen en waarvoor ik alles doe”, legt Mazepin uit. Men moet de Rus echter niet afschrijven, waarschuwt hij. “Ik zal hier sterker dan ooit van terugkeren.”

