Mazepin ‘niet trots’ op gedrag in controversiële video

In december raakte Mazepin in opspraak door de inmiddels veelbesproken video waarin hij in een auto een vrouw naar haar borsten greep. Die video verscheen op het Instagram-kanaal van de Rus en werd snel verwijderd, maar stond er lang genoeg op om grote ophef te veroorzaken. Er ontstond zelfs een beweging die op social media met de hashtag #WeSayNoToMazepin probeerde om Haas F1 zover te krijgen dat Mazepin zijn zitje voor 2021 zou verliezen. Daarin wilde de Amerikaanse renstal niet meegaan, om vervolgens te besluiten dat het incident intern afgehandeld zou worden.

Teambaas Guenther Steiner en teameigenaar Gene Haas spraken zich vervolgens al uit over het gedrag van Mazepin, maar aan zijn kant bleef het oorverdovend stil. Ruim twee maanden na het voorval heeft de coureur, die vandaag 22 jaar oud is geworden, bij ESPN gereageerd. “Ten eerste is het heel belangrijk om te zeggen dat mijn acties rond het hele incident in december incorrect waren. Daar neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor”, erkent Mazepin zijn fout. Hij stelt veel van het incident en de nasleep geleerd te hebben. “Het was een ervaring waarvan ik veel geleerd heb en ik kan met vertrouwen zeggen dat ik nu veel meer kennis heb over dit soort zaken dan voorheen, dus dat is een klein lichtpuntje. Ik begrijp volkomen dat hun gevoel correct is en dat dit niet gold voor mijn acties. Ik ben er niet trots op, maar het is belangrijk om progressie te boeken.”

Mazepin kreeg in de slotfase van 2020 niet alleen kritiek op zijn gedrag naast de baan, maar ook op het asfalt maakte hij met zijn agressieve en soms zelfs ietwat gevaarlijke rijgedrag niet veel vrienden. Het leidde ertoe dat de publieke opinie over hem niet bepaald positief is. Mazepin hoopt daar verandering in te brengen met zijn rijden in de F1. “Ik denk dat ik het racen voor zich moet laten spreken. Ik geloof dat ik op de baan een heel goede en snelle coureur ben. Ik kijk eigenlijk zelfs uit naar de uitdaging om aan mensen die mij misschien niet mogen te laten zien dat ik goede skills heb op de baan, zodat hun beeld van mij hopelijk verandert.”