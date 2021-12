De Formule 1-kalender van 2022 bevat een recordaantal van drieëntwintig races en dat betekent dat er veel gereisd moet worden. Ook zullen er geregeld triple-headers zijn, waardoor personeel minimaal drie weken achter elkaar van huis is. Met die vooruitzichten hebben diverse personen die actief zijn in de sport besloten op zoek te gaan naar een andere baan en ook bij het Haas F1 Team is dit het geval. Om niet veel capabele teamleden kwijt te raken heeft vader Mazepin een beloningssysteem bedacht om mensen gemotiveerd te houden. Het idee ontstond nadat zoon Nikita Mazepin zijn zorgen uitte over vertrekkende mensen.

“Ik heb hem (zijn vader, red.) verteld dat ik me zorgen maakte over het vertrekken van goede teamleden. Ik weet dat er bij de mensen verschillende redenen speelden, maar veel waren financieel gerelateerd. Ik ben blij dat hij dit gehoord heeft”, vertelt Mazepin aan Motorsport.com. “Hij is er een kei in om zijn werknemers te geven wat ze nodig hebben, en dat zijn er bij zijn bedrijven inmiddels zo’n 45.000. Hij kwam geheel op eigen initiatief met dit idee. Niet om maar met geld te smijten, hoe slecht dat ook klinkt, maar om mensen te motiveren, hen een kans te geven om bepaalde doelen te behalen en ze daarvoor te belonen. Hij hoeft er dus helemaal niks voor terug. Ik denk ook dat hij nu in bepaalde fase van zijn leven zit waarin hij veel wil geven, omdat hij genoeg succes heeft gehad. Hij denkt nu echt veel aan de mensen die serieus hard werken. Mensen die bijvoorbeeld werken in mijnen, in zijn fabrieken en de werknemers die onderaan de ladder staan in de teams”.

Mazepin zegt dat het beloningssysteem op dat moment puur een voorstel was. Het team van Haas moet het niet alleen accepteren, maar moet zelf ook daadwerkelijk een rol spelen in het proberen te behouden van de werknemers. “Ik weet niet zeker of het gaat gebeuren, omdat dit voorstel natuurlijk ook clausules bevat over het zorgen voor de teamleden. Dit moet eigenlijk uit het team komen, want hij (vader Mazepin, red.) is slechts een sponsor.”

Ondanks de plannen om inkomens te verhogen, zou dit geen probleem moeten worden met het budgetplafond in het achterhoofd. Haas zit volgens Mazepin namelijk onder het maximum. “Voor zover ik weet zitten we vrij ver onder het budgetplafond, dus op deze manier komen we iets meer bij het maximale en dat houdt in dat de levens van de mensen flink verbeterd worden. Dit geldt ook voor de families en dat is het belangrijkste om dit tot een succes te brengen.”