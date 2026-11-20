Formule 1 GP van Las Vegas

Nike wordt kledingpartner van F1

Nike vervangt Puma als officiële leverancier van de Formule 1 en brengt F1-themacollecties uit

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 06:40

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Sportkledinggigant Nike is toegetreden tot de Formule 1 als officiële partner en kledingleverancier. Het neemt vanaf begin 2027 de rol van Puma over.

Zoals al langer werd verwacht, gaat Nike vanaf begin volgend seizoen kleding en schoenen leveren aan het personeel van de Formule 1. De samenwerking geldt ook voor F1 Academy. Beide maakten tot dit jaar gebruik van Puma-materiaal.

Het sportmerk komt ook met op de Formule 1 geïnspireerde retailcollecties. De eerste gaat vrijdag in de verkoop en draait om de Grand Prix van Las Vegas.

"Nike brengt nieuwe energie naar de top van de autosport met capsulecollecties rond stijl, performance en lifestyle, met schoenen, kleding en accessoires, maar ook met performance-innovaties en ervaringen tijdens raceweekenden voor de volgende generatie atleten en fans", staat in de aankondiging.

"Fans krijgen op 20 november een eerste indruk, wanneer de gelimiteerde Las Vegas Grand Prix x Nike-capsulecollectie verschijnt in de F1 Hub en de Nike-winkels in Las Vegas.

Nike-CEO Elliott Hill zei: "De Formule 1 draait om competitie, snelheid en de constante drang om te innoveren. Dat is de mindset van een atleet, en die delen we bij Nike. Samen hebben we een geweldige kans om nieuwe energie naar de sport te brengen, de atleten te ondersteunen en fans over de hele wereld te inspireren.”

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- Het Motorsport.com-team

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