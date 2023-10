Mansell hoopt volgend F1-seizoen op meer spanning voor de fans

Max Verstappen domineert dit Formule 1-seizoen en veroverde op de zaterdag in Qatar zijn derde wereldtitel. Met toen nog zes Grands Prix op de planning was de strijd beslecht. Op de vraag aan Nigel Mansell hoe de Nederlander zich ten opzichte van andere grootheden in F1 verhoudt, antwoordt de Brit tegen AceOdds: "Ik heb er wel een paar gezien. Het makkelijkste antwoord geef je door naar de statistieken te kijken. Met het materiaal leverde Max geweldig werk. Hij liet begin dit jaar al zien gefocust te zijn. Hij werd daarna nog beter. Sergio Perez zat er begin 2023 dicht op, maar heeft nu de grootste moeite om eenzelfde tempo te rijden. In mijn ogen is Max Verstappen geweldig! Als hij zo doorgaat, bereikt hij nog veel meer."

Hoewel de voormalig F1-coureur zijn petje afneemt voor de optredens van de Nederlander, is hij van mening dat het volgend jaar wel eens anders kan gaan zijn. "Dat hoop ik met name voor de fans", vervolgt hij. "Mercedes heeft nu al een betere auto en Lewis Hamilton heeft het nog in zich. Ik geloof dat hij nog een wereldtitel kan winnen. Het ligt allemaal voor het grijpen. Daarnaast vind ik dat McLaren ongelofelijk werk heeft verricht. Ze stonden onlangs met beide auto's op het podium en evenaren bijna de snelheid van Red Bull. Dat is geweldig."

Hamilton tekende onlangs bij en zit sowieso nog tot eind 2025 in de Formule 1. De 38-jarige coureur begint volgend jaar aan zijn achttiende F1-seizoen. In zijn loopbaan veroverde hij al zeven wereldkampioenschappen, waarmee hij Michael Schumacher evenaarde. Hoewel hij al tussen de groten der F1 staat, denkt Mansell dat hij zich maar op een manier echt onsterfelijk kan maken. "Ik denk dat bij een volgende wereldtitel de lat zo hoog komt te liggen, dat het voor iemand anders heel lastig wordt om dat ooit te gaan bereiken."