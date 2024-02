Mansell: Overstap Hamilton naar Ferrari goed voor F1

Met de overstap naar Ferrari volgt Lewis Hamilton in de voetsporen van een lijst van uiterst succesvolle Formule 1-coureurs die de lokroep van het scharlakenrood niet konden weerstaan. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Alain Prost en Nigel Mansell zijn slechts enkele van de gevestigde namen die de zevenvoudig wereldkampioen voorgingen. Laatstgenoemde is enthousiast over de veelbesproken transfer van Hamilton, een die volgens hem goed is voor de Formule 1 in zijn geheel.

"Het is fantastisch voor de fans en het brengt een ongelofelijke dynamiek", vertelt Mansell in gesprek met BBC Sport. "Lewis zal waarschijnlijk zijn carrière afsluiten bij Ferrari. Ik kan me voorstellen dat het voor hem een droom is die uitkomt. Naar Ferrari gaan is alles", oordeelt de oud-Ferrari-coureur, die in 1989 en 1990 uitkwam voor het steigerende paard. 'Il Leone' won onverwachts zijn eerste race voor Ferrari, maar meer dan de vierde plaats in het kampioenschap zat er niet in, waarna hij in 1991 terugkeerde bij Williams.

De keuze voor Hamilton is om twee redenen opvallend. Ten eerste moest Ferrari daarvoor Carlos Sainz aan de kant schuiven. De Spaanse coureur kon het de afgelopen seizoenen regelmatig opnemen tegen teamgenoot Charles Leclerc en hoopte op contractverlenging, maar moet dus alsnog op zoek naar een nieuw team. Bovendien levert de leeftijd van Hamilton wat vragen op, aangezien hij onlangs 39 kaarsjes uitblies en zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarig contract bij de Scuderia. Mansell stelt echter dat leeftijd geen rol speelt.

"Mensen zeggen dat Lewis te oud is. Op 39-jarige leeftijd? Nee. Ik won mijn kampioenschap toen ik 39 was en ik had door kunnen gaan, maar de politiek begon een rol te spelen", herinnert de kampioen van 1992 zich. "Maar Lewis heeft, mits hij gemotiveerd is, nog enkele jaren, zo niet vele jaren voor zich. Dat is gewoon fantastisch. Ja, Lewis kan het, maar ik weet zeker dat Max [Verstappen] er alles aan zal doen om hem tegen te houden. Ik weet ook zeker dat Ferrari er alles aan zal doen om Max tegen te houden. We hebben dus een geweldig Formule 1-seizoen op komst en het lijkt er zeker op dat het in 2025 spannend gaat worden", besluit de 31-voudig Grand Prix-winnaar.