Nieuwe windtunnel voor Red Bull: “Beslissing van Dietrich”

Red Bull Racing is de laatste jaren steeds meer bezig met het vernieuwen van alle faciliteiten. Ook heeft het merk de eigen motorafdeling opgezet, waar gewerkt wordt met de oude Honda-motoren en aan de krachtbronnen voor de toekomst. Veel van die faciliteiten zitten dicht bij elkaar in Milton Keynes en omgeving, enkel de windtunnel ontbreekt nog. Reden genoeg voor het team om daar nog eens flink in te investeren.

De windtunnel is een van de belangrijkste elementen van een Formule 1-team. Hierin kan namelijk getest worden wat het ontwerp van de auto doet als het gaat om de aerodynamica. Je merkt vaak meteen of iets wel of niet werkt. Het aantal uren dat een team in de windtunnel mag spenderen hangt sinds afgelopen seizoen af van je positie in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Hoe hoger je bent geëindigd, hoe minder tijd je in de windtunnel mag werken.

Red Bull mag door zijn titel maar 70 procent van de windtunneluren gebruiken. Daar gaat nog eens 10 procent vanaf door de straf voor het overschrijden van het budgetplafond. Toch is het voor Red Bull belangrijk om te vernieuwen. Momenteel gebruiken ze nog de oude windtunnel van Arrows, die in 1946 voor het eerst gebruikt werd in de vliegtuigbranche. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelde aan The Race dat Dietrich Mateschitz, de mede-eigenaar van het team die vorige maand overleed, als een van zijn laatste investeringen heeft besloten om de windtunnel te vernieuwen. “Het was een van de beslissingen die Dietrich heeft genomen, om in een nieuwe tunnel te investeren”, zegt Horner. “Toen de regels van de windtunnels werden geïntroduceerd, was de efficiëntie van onze tunnel niet vergelijkbaar met waar de regels naar toe gingen. Het dwong ons om een grote investering te maken, dus dat hebben we besloten om te doen.”