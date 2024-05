Motorsport.com wist eerder op woensdag te melden dat Pat Symonds na zeven jaar de deur bij F1 achter zich dichttrekt om zijn rol als chief technical officer op te geven. Zijn werk bij de overkoepelende autosportfederatie was belangrijk, aangezien Symonds meedacht aan de technische regels van 2022 en hij was betrokken bij de ontwikkeling van de regels voor 2026. Nu de chassisregels voor 2026 bijna afgerond zijn was het voor de 71-jarige technicus de tijd om ergens anders onderdak te zoeken. De nieuwe werkgever is bekend: Andretti Cadillac heeft de ervaren ingenieur aangetrokken als Excecutive Engineering Consultant. Hij gaat aan de slag op de recent geopende fabriek in Silverstone, maar moet eerst wachten tot zijn gardening leave over is.

Het aantrekken van Symonds is het volgende signaal dat Andretti de wens om aan de Formule 1 mee te doen nog niet opgegeven heeft. In de autosportwereld is bekend dat de Amerikaanse renstal volop engineers en monteurs aan het aannemen is. Symonds is de eerste grote naam die door de formatie uit Indianapolis naar het team is gehaald en Andretti hoopt dat er nog veel volgen.

"We zijn verheugd met het verwelkomen van Pat in de Andretti-familie", vertelt CEO Michael Andretti. "Zijn kennis van aerodynamica, de dynamiek van de auto's en de Formule 1-motoren zijn erg belangrijk voor het bouwen van een competitief team. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de recente geschiedenis van Formule 1. Hij heeft zijn vertrouwen in ons uitgesproken richting de Formule 1 en dat is veel waard. Ik ben heel blij met deze stap en we blijven hard werken."

Uitstekend cv

Symonds is een grote man in de F1-wereld. Midden jaren 90 was de Engelsman een sleutelfiguur bij Benetton in het behalen van meerdere titels met Michael Schumacher. Na het vertrek van de Duitser bleef Symonds de renstal trouw. Pas in 2008 vertrok hij, al was dat noodgedwongen te midden van alle ophef rondom Crashgate. Twee jaar later keerde Symonds terug, dit keer als adviseur bij Virgin. Via de rol van chief technical officer bij Williams kwam hij bij de FIA terecht.