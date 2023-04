De nieuwe neus en voorvleugel zijn bedoeld om meer downforce te genereren en om het team voor in de toekomst meer mogelijkheden te geven om de auto beter in balans te brengen. Xevi Pujolar, head of trackside engineering bij de Formule 1-renstal, zei eerder al dat dergelijke updates voordelen heeft voor meerdere delen van de auto. "Met de [nieuwe] voorvleugel hadden we verwacht dat de auto een betere balans zou krijgen. Ik denk niet dat we op dit moment specifieke zwakke punten hebben. De voorvleugel werd goed samen met de hele auto. Het is een algemene ontwikkeling."

Alfa Romeo F1 Team C43 Foto: Alfa Romeo

De belangrijkste wijziging is dat het puntje van de neus en de hoofdplaat nu met elkaar verbonden zijn en een nagenoeg platte rechte lijn zijn geworden, terwijl eerder het puntje verbonden was met het tweede element. Dit alles om de drukverdeling en luchtstroom rond de structuur en vleugel te beïnvloeden.

Het is het ook waard om te vermelden dat de verlengde neus de manier verandert waarop de ontwerpers met de bijbehorende belastingen kunnen omgaan. Dit wordt aangetoond doordat het aantal scheidingsbeugels die de hoofdplaat en tweede element met elkaar verbinden, zijn verminderd. Teams mogen er acht per kant gebruiken, daarom zal het niet lang duren voordat Alfa Romeo een soortgelijke opstelling als Mercedes vorig jaar had en dit seizoen te zien is op de Ferrari.

Het buitenste deel van de hoofdplaat is ook gewijzigd. De voorrand boog voorheen naar boven, waardoor de onderkant aan de luchtstroom werd blootgesteld. Dit is nu een platte rand geworden.

Alfa Romeo C43 mirror bevestigingen.

Er is ook een kleine wijziging aangebracht aan de bevestiging (zie witte pijltjes) van de spiegel. Deze is iets ingekort omdat het team daar de luchtstroom wilde veranderen. De kortere bevestiging (boven) kan worden vergeleken met de specificatie die in Bahrein en Saudi-Arabië werd gebruikt.