Nieuwe vloer moet Alpine grote stap laten zetten

De laatste F1-races zijn voor het team van Alpine pijnlijk verlopen. Zowel op Silverstone als in Hongarije vielen beide wagens uit, maar de formatie uit Enstone kwam ook pace tekort ten opzichte van de concurrenten. De nieuwe vloer komt kort na de update van de voorvleugel in Hongarije en moet ervoor zorgen dat de Franse renstal een grote stap kan zetten.

Andere teams komen vaak met een update waar zowel de voorvleugel als de vloer veranderd is, maar volgens Alan Permane, sportief directeur bij Alpine, is het voor zijn team niet nodig geweest om beide updates tegelijk mee te nemen: "De vloer en de vleugel werken onafhankelijk van elkaar", vertelde de Engelsman op een vraag van Motorsport.com. "Dat is belangrijk, omdat we steeds meer downforce op de auto moeten krijgen. Ook willen we simpelweg sneller worden. Deze update is dus erg belangrijk voor ons. Het is niet gelinkt aan de voorvleugel, maar wel een significante stap voor ons." Over toekomstige updates kon de Brit alvast een tipje van de sluier oplichten: "In Singapore verwachten we een grote update, maar ik denk dat we ook naar Monza kleine dingen meenemen."

Permane: Goed werk geleverd door McLaren

De laatste races heeft Alpine de vijfde plek bij de constructeurs aan McLaren moeten laten. Het team uit Woking heeft na de updates van Silverstone een enorme stap gezet. Zij hebben nu een voorsprong van veertig punten op Alpine. Permane spreekt vol lof over McLaren: "Ze hebben geweldig werk geleverd, daar neem ik mijn hoed voor af. Het is niet normaal dat een team zo'n grote stap zet, maar ze hebben iets geweldigs gedaan. We kijken natuurlijk naar iedereen, maar focussen ons vooral op onszelf om zo snel mogelijk updates uit de windtunnel mee te nemen."

Als het aan de sportief directeur ligt, blijft het doel van de Franse renstal de vierde plek bij de constructeurs te bemachtigen: "Dat is ons plan. We blijven zo hard als we kunnen werken om dat te behalen."

Met een sprintweekend voor de boeg, moet in de eerste training al gewerkt worden aan de beste set-up voor de auto's. In Baku kwam het team onder leiding van Otmar Szafnauer ook met een update tijdens een sprintweekend, maar daar sloeg Alpine qua afstelling de plank mis. Szafnauer verwacht dat in Spa geen herhaling van Baku komt: "Dat hoop ik niet. We willen deze update nu introduceren, omdat het twee tienden per ronde gaat opleveren. Het klopt dat we een korte tijd hebben om te kijken of het werk en te analyseren hoe het werkt. We gaan zien of het meer downforce gaat opleveren."