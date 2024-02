De nieuwe RB F1-auto uit alle hoeken

Met de nieuwe naam heeft RB Formule 1-team ook een compleet nieuwe look aangemeten gekregen. In plaats van het mat blauw-witte is er voor een glanzende verf gekozen. Het doet ook weer wat denken aan de laatste Toro Rosso', zeker de nieuwe blauwe kleur heeft veel gelijkenissen met die auto. Opvallend is dat de Italianen ervoor gekozen hebben om wat meer verf op de auto aan te brengen dan de meeste van de concurrenten, waardoor de auto in ieder geval opvallend is.

Het belooft een compleet ander jaar voor de formatie uit Faenza te worden. Franz Tost is met pensioen gegaan en zijn plek als teambaas is ingenomen door Laurent Mekies. Met de Fransman aan het roer hoopt het team een beter 2024 te hebben. Begin vorig seizoen kon de renstal absoluut geen vuist maken tegen de concurrentie en pas aan het einde van het jaar kon er regelmatig om de punten meedoen. Het resulteerde in een achtste plek bij de constructeurs, maar dat is niet waarvoor het team meedoet aan F1. RB mikt met Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda dan ook op een stap vooruit. En kijk vooral even naar de pullrod-ophanging voor en de inlets van de sidepods. Deze lijken enorm op wat Red Bull op de auto heeft.