Nieuwe tribune bij Eau Rouge herrijst op Spa-Francorchamps

In oktober vorig jaar werd er gestart met de grootschalige verbouwing van het circuit van Spa-Francorchamps. Het iconische circuit in de Ardennen ondergaat deze winter een ware metamorfose, als onderdeel van een investering van 80 miljoen euro. Het circuit zelf gaat op de schop om in aanmerking te komen voor een FIM-licentie, wat er onder andere voor zorgt dat in tal van bochten de grindbak terugkeert op Spa-Francorchamps. Ook naast de baan wordt er echter hard gewerkt op het ruim zeven kilometer lange circuit.

Voor de jaarwisseling werd er met shovels en sloophamers flink huisgehouden in de Ardennen. Onder meer het iconische chalet naast Raidillon en de tribune tegenover de oude pitstraat gingen tegen de vlakte, maar inmiddels worden de nieuwe tribunes die ervoor in de plaats komen met rasse schreden uit de grond gestampt. Zondag heeft het circuit nieuwe beelden vrijgegeven van het imposante tribunecomplex dat langs een van de beroemdste bochtencombinaties ter wereld herrijst. Naast Raidillon wordt momenteel namelijk een gloednieuw tribunecomplex gebouwd, dat ruimte moet bieden aan 4.600 overdekte zitplaatsen en een aantal VIP-lounges. Deze tribune, die uitzicht zal bieden over de oude pits, de paddock en het gedeelte tussen La Source en Raidillon, zal naar verwachting eind april gereed zijn.

Als onderdeel van de verbouwing zullen er in totaal 13.000 overdekte zitplaatsen bijkomen langs het circuit van Spa-Francorchamps. Ook tegenover de oude pits wordt namelijk een nieuw tribunecomplex met VIP-lounges gebouwd.

Werkzaamheden op circuit Spa-Francorchamps Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

