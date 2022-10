Nieuwe titelsponsor heeft geen impact op rijderskeuze Haas 2023

Haas zou spoedig bekend gaan maken wie volgend jaar de teamgenoot wordt van Kevin Magnussen. Momenteel zit Mick Schumacher in de tweede Haas, maar zijn positie is verre van zeker. Nico Hülkenberg en Antonio Giovinazzi lijken de favorieten om het stoeltje in 2023 over te nemen. De nieuwe hoofdsponsor heeft geen banden met andere coureurs.

Gisteren werd bekend dat MoneyGram de nieuwe titelsponsor van het team van Haas wordt. Het management van het bedrijf heeft al aangegeven dat ze de keuze voor de tweede coureur graag aan teambaas Guenther Steiner willen laten. “Vanuit ons perspectief hebben we het volle vertrouwen in Guenther”, zegt marketingbaas Greg Hall. “Dit is geen beslissing voor ons. Dit is een race-beslissing en we hebben alle vertrouwen in hem. We zijn blij met elke beslissing die hij neemt.”

Gevraagd naar de kans dat Schumacher aanblijft bij het team, antwoordt voorzitter en CEO van MoneyGram Alex Holmes dat het bedrijf geen voorkeur heeft. “We willen behulpzaam zijn, we willen betrokken zijn, we willen het merk op de juiste manier vertegenwoordigen en we willen wereldwijd de juiste samenwerking hebben. Natuurlijk spelen de rijders daarin een grote rol. Het was fijn om deze ochtend even met Mick te praten. Hij is een goede jonge coureur. We laten Guenther de leiding nemen. Wie er ook voor het team rijdt, we geven hem alle steun die we maar kunnen geven.”

Geen druk voor Amerikaanse rijder

Steiner benadrukt dat er geen druk is vanuit de nieuwe sponsor om een Amerikaanse rijder aan boord te brengen. Ook niet op de lange termijn. “Ik heb altijd gezegd dat we het geweldig zouden vinden om een Amerikaanse coureur te hebben. Dat zal ooit wel gaan gebeuren. We moeten alleen de goede persoon hebben. Coureurs zijn geen onderdeel van deze deal. Tenminste, zij zijn wel onderdeel van de deal omdat zij volgend jaar met de MoneyGram Haas-auto rijden. Maar het is niet zo dat we druk uitoefenen om een Amerikaan in te laten stappen. Ik denk dat we moeten proberen de beste coureur in de auto te hebben. Dat zal het team goed doen.”