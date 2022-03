Aston Martin maakte in januari bekend dat Mike Krack was aangesteld als de nieuwe teambaas na het vertrek van Otmar Szafnauer naar rivaal Alpine. Krack was sinds 2014 verantwoordelijk voor het raceprogramma van BMW, en overzag in die rol de leiding over onder meer de activiteiten van BMW in de Formule E, de DTM, het IMSA en het World Endurance Championship.

In een interview met Motorsport.com liet DTM-baas Gerhard Berger zich kritisch uit over de aanstelling. De twee werkten in het verleden samen toen BMW actief was in de Duitse toerwagenklasse. “Ik heb hem gevolgd in de DTM. Ik zie gewoon niet in hoe hij Aston Martin naar voren gaat brengen. In alle jaren dat ik betrokken ben, is BMW nooit echt constant competitief geweest in de DTM. Als ze op een dag op een goede plek op de startopstelling stonden, hadden ze geen idee hoe dat kwam. En de volgende dag stonden ze achteraan en wisten ze ook niet waarom dat zo was. Als je dat over een langere periode ziet gebeuren, trek je de personen achter het project in twijfel. En hij leidde het project. En dat is dan in de DTM! DTM is geweldig, maar F1 is een ander niveau. Hier moet je de beste van de beste zijn. Dat zie ik niet. Sorry, maar dat is mijn mening.”

BMW pakte in 2016 met Marco Wittmann de titel in de DTM, maar heeft sindsdien geen hoofdprijs meer gewonnen. In de voorbije twee seizoenen kwam een BMW slechts viermaal als winnaar over de meet.

Aston Martin begon het Formule 1-seizoen 2022 niet al te gelukkig. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel moest door een coronabesmetting verstek laten gaan. De last-minute ingevlogen vervanger Nico Hülkenberg eindigde de seizoensopener in Bahrein als zeventiende, vijf plaatsen achter vaste rijder Lance Stroll. De Aston Martin kon qua snelheid geen moment meedoen om de punten.