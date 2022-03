Aston Martin heeft sinds begin deze maand met Mike Krack een nieuwe teambaas. De komst van het voormalig hoofd van de autosportafdeling van BMW werd op 14 januari al aangekondigd, maar op 1 maart had hij zijn eerste werkdag bij het Formule 1-team van eigenaar Lawrence Stroll. De renstal kende een ietwat tegenvallend 2021, waarin het slechts zevende werd in het kampioenschap voor constructeurs. Een jaar eerder stond het team onder de naam Racing Point nog op de vierde plek. Toch is er volgens Krack geen enkele reden om de boel flink overhoop te gooien.

“Het is overweldigend. Ik ben hier enkele keren geweest voor mijn officiële start. En als je ziet dat er een enorme fabriek gebouwd wordt, dan is dat overweldigend. Dat moet het ook zijn”, vertelt Krack over de faciliteiten van Aston Martin, dat bovendien werkt aan een nieuwe campus naast de huidige fabriek. Vervolgens gaat hij in op zijn aanpak: “Ik denk dat je dit op een nederige manier moet aanpakken. Als je hier komt, moet je eerst begrijpen hoe dit team werkt. We moeten niet vergeten dat ‘Team Silverstone’ een geweldig team is, dat al jarenlang structureel beter presteert dan voor mogelijk wordt gehouden.”

Eerst wil Krack te weten komen wat de sterke en zwakke punten van Aston Martin zijn en hoe het team gerund wordt. Daarvoor voert hij op dit moment veel gesprekken. “Het zou dom zijn om op de eerste dag hier alles op zijn kop te zetten. Het team heeft een goede staat van dienst, maar het heeft wat dingen nodig om de volgende stap te zetten. Dat bereiken we echter niet door alles op zijn kop te zetten. Ik kies voor een behoudende aanpak, probeer zoveel mogelijk te leren en ik probeer om mijn denkwijze en mijn filosofie in te brengen. Dat is altijd teamwerk, want motivatie komt vanzelf. Dus het is een kwestie van dit in goede banen leiden.”

Niet direct mensen uit eigen netwerk aantrekken

Krack heeft reeds besloten om in de eerste fase nog geen belangrijke medewerkers aan te trekken met wie hij eerder al heeft samengewerkt. Dat staat in schril contrast tot wat Jost Capito deed toen hij teambaas werd bij Williams, toen hij meteen enkele mensen aantrok met wie hij bij Volkswagen samenwerkte. “Ik ben niet van plan om nieuwe mensen aan te trekken. Ik heb geen enorme lijst met mensen die ik hierheen wil halen. Wat ik heb, is een netwerk vanuit Porsche, vanuit BMW en andere plekken. De autosportgemeenschap is niet bijzonder groot. Ik denk dat het hier heel belangrijk is dat je een gevoel hebt welke van deze mensen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor dit team en wie niet”, stelt Krack.

“In mijn netwerk zitten enkele mensen van wie ik denk dat ze heel goed zijn. Maar het zou verkeerd zijn om op mijn tweede dag te zeggen dat we die, die en die moeten aantrekken. Het is belangrijker om te zien welke structuur we hier hebben. Waarin zijn we goed, waarin zijn we minder goed? En er werken hier ook hele goede mensen. Als we iemand zoeken voor een bepaalde rol en we weten iemand uit ons netwerk, dan doe ik wel een suggestie en push ik ervoor om de juiste mensen aan te trekken. Maar het is zeker niet zo dat ik mensen ga inwisselen voor mensen die ik al ken. Absoluut niet.”