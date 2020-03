Reglementen uitgesteld, maar motorendeal McLaren-Mercedes niet

Teams zullen nog een jaar langer met de huidige bolides rijden. Ook al omdat het onzeker is of de 2020-auto dit jaar überhaupt wel worden gebruikt. Het chassis en de versnellingsbak blijven richting 2021 intact, de aerodynamica mag naar alle waarschijnlijkheid wel volop worden doorontwikkeld. Maar omdat de huidige McLaren-bolide volledig rond de Renault-motor is opgebouwd, komt de vraag op of men de overstap naar Mercedes-krachtbronnen ook met een jaar moet uitstellen. Een andere motorleverancier vergt immers meer vergaande aanpassingen dan door teams afgesproken.

Volgens de BBC is dit vraagstuk ook besproken tijdens de vergadering van afgelopen donderdag. Alle teambazen waren daarbij - middels een videoverbinding - aanwezig, evenals Ross Brawn en Chase Carey. De Britse werkgever van Lando Norris en Carlos Sainz laat weten dat de overige teams tijdens die bijeenkomst akkoord zijn gegaan met de geplande overstap op Mercedes-motoren. McLaren zal vanaf 2021 dus 'gewoon' met het Zuid-Duitse merk in zee gaan en daarvoor ook de benodigde aanpassingen aan de auto mogen maken.

Achter de schermen vinden er nog steeds gesprekken plaats over welke facetten van de auto wel mogen worden doorontwikkeld en welke niet. Om de kosten in deze onzekere tijden zoveel mogelijk binnen de perken te houden, worden in ieder geval enkele vitale zaken als de versnellingsbak 'bevroren' qua ontwikkeling. Nadat alle details zijn uitgewerkt, zal het World Motor Sport Council voor de definitieve goedkeuring zorgen.

