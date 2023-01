Symonds: “Nieuwe motorregels moeten leiden tot gelijk speelveld”

De Formule 1 komt voor het seizoen 2026 met nieuwe regels voor de hybride V6 power units. Er wordt meer nadruk gelegd op het elektrisch vermogen en duurzame brandstoffen, als onderdeel van het doel van de F1-organisatie om per 2030 klimaatneutraal te zijn. Audi treedt in 2026 toe tot de Formule 1, terwijl ook zustermerk Porsche interesse heeft. Porsche was hard op weg naar een samenwerking met Red Bull, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Ondertussen wil ook Andretti Global samen met General Motors naar de F1.

Het huidige power unit-reglement is behoorlijk complex, waardoor het voor nieuwkomers lastig is om direct goede resultaten neer te zetten. De moeizame jaren van McLaren-Honda tussen 2015 en 2017 gelden daarvoor als bewijs. “We hebben veel grote doelen gesteld met de nieuwe regels, zoals het creëren van een gelijk speelveld voor nieuwe fabrikanten”, aldus Pat Symonds. De techneut weet dat een F1-motor een ingewikkeld stuk techniek is. “Je ontwerpt al jaren racemotoren en krijgt opeens de opdracht voor een F1-motor, dat is iets totaal anders.”

“Daarom wilden we het speelveld op dat gebied wat gelijkwaardiger maken, want merken als Audi, Porsche en Cadillac hebben zich al gemeld. En er zijn er meer, waarvan ik de naam niet ga noemen. Maar het is niet verkeerd. Het is goed om deze namen in de sport te hebben”, vervolgt Symonds. Hij juicht de komst van eventuele nieuwe teams, zoals Andretti Cadillac, toe. “Het kan geen kwaad om meer auto’s te hebben, als ze kwaliteit bieden. We willen niet weer een HRT-situatie krijgen zoals in 2011, of wanneer het ook was.”

“Maar de sport is op dit moment ongelooflijk succesvol. Het is geen wonder dat men erbij wil komen, want in de afgelopen vijf jaar hebben we de sport van een kostenpost veranderd in iets winstgevends. Dat is bijzonder”, spreekt Symonds trots. “Dus ik ben niet verrast dat ze erbij willen komen.”

