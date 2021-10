Nieuwe racehandschoenen beschermen 1,5 seconde langer tegen vuur

Na de zware crash van Romain Grosjean in Bahrein 2020 startte de FIA een onderzoek naar het verbeteren van de veiligheid voor de coureurs. De Fransman liep in de vuurzee brandwonden aan zijn handen op. De internationale automobielfederatie ging in conclaaf met diverse fabrikanten om te kijken hoe de handschoenen veiliger gemaakt konden worden. Tijdens de Grand Prix van Turkije namen vijf rijders en vier leveranciers deel aan een test met prototypes van verbeterde handschoenen. Lewis Hamilton en Carlos Sainz reden met nieuw materiaal van Puma, Daniel Ricciardo met Sparco’s, Sebastian Vettel met Alpinestars en George Russell met OMP.

“Na het ongeluk van Romain zijn we hier direct mee begonnen”, legt F1-wedstrijdleider Michael Masi uit als Motorsport.com hem vraagt naar de test. “We hebben vrij snel ingezien dat we hier samen met de fabrikanten winst konden boeken. De eerste feedback van de rijders was positief. Er zijn wat dingen die met een aantal fabrikanten gefinetuned moet worden, maar dat is niet onoverkomelijk. We zijn de rijders en teams dankbaar dat ze deze test hebben uitgevoerd. Bovendien laat het zien dat we de veiligheid zoveel mogelijk proberen te verbeteren. De anderhalve seconde winst die we boeken klinkt minimaal, maar in dergelijke scenario’s hebben we gezien dat elke tiende van een milliseconde telt.”

De FIA en de diverse fabrikanten werkten nauw samen tijdens de ontwikkeling van de verbeterde handschoenen, vertelt Masi: “Het project is geleid door de FIA Safety Department en door onze onderzoeksgroep. Ze hebben met alle fabrikanten samengewerkt. We zijn bij het punt aanbeland, een mijlpaal, dat we ze kunnen testen. Onze Head of Safety Nuno Costa was in Turkije aanwezig en werkte met iedereen samen om de tests van het weekend te leiden.”