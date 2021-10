Huidig McLaren F1-coureur Daniel Ricciardo eindigde in 2014 en 2016 in dienst van Red Bull Racing als derde in de eindstand. Sindsdien is hij niet hoger geëindigd dan de vijfde stek. Jarenlang stond de Australiër te boek als een van de grootste talenten in de Formule 1, maar door zijn keuzes voor Renault en McLaren kon hij de voorbije jaren niet meedoen om de prijzen. Met zijn knappe zege in Monza liet hij weer eens zien over een enorme dosis snelheid te beschikken.

In gesprek met de F1-podcast Beyond the Grid sprak Ricciardo openhartig over zijn droom van de wereldtitel: “Er was een tijd dat ik er wat bitter over was: ‘Ik had nu al een titel moeten hebben, this sucks. Waarom ik niet? Verkeerde moment, verkeerde plaats’, en al dat soort dingen. Misschien is er wat in me gegroeid of ben ik volwassener geworden dat ik er niet meer aan denk. Ik ben hier nog steeds actief omdat ik erin geloof dat ik een titel kan winnen, en dat wil ik ook. Maar wat er ook gebeurt, ik heb er vrede mee. Als ik naar buiten ga en op de baan alles geef, haal ik daar voldoening uit.”

Ricciardo wil niet ongelukkig zijn zonder F1-titel

Ook als de rijder uit Perth de komende jaren de heilige graal niet in het bezit krijgt, kan hij tevreden zijn met zijn carrière: “Stel dat ik vijf jaar bij McLaren rijd en we geen titel pakken, wil ik die vijf jaar niet zien als mislukking", zegt Ricciardo. "Dan is het alsof je vijf jaar van je leven gewoon door het putje spoelt. Vijf jaar van je leven is een lange periode. Die verandering in mindset heb ik gemaakt. Begrijp me niet verkeerd, het maakt me niet softer of minder gedreven of minder gemotiveerd. Maar ik wil genieten van mijn tijd hier. Het doel is om wereldkampioen te worden. Ik word elke ochtend wakker met de wens om dat te bereiken. Maar ik wil niet dat dat mijn geluk bepaalt. Ik doe dit al tien jaar. Ik ben nog geen wereldkampioen, dus er is geen garantie dat het gaat gebeuren. Ik wil gewoon niet de rest van mijn leven ongelukkig zijn omdat het niet gelukt is.”