Red Bull wijst nieuwe locatie aan voor F1-windtunnel

De F1-wereldkampioen werkt al langer aan het plan om een gloednieuwe windtunnel te bouwen. Volgens het team is dit noodzakelijk om op de langere termijn succesvol te kunnen zijn. Er was al een locatie aangewezen nabij de Technology Campus en er was formeel een aanvraag ingediend om met de bouw te mogen starten.

Het team heeft er echter voor gekozen om de locatie van de windtunnel toch te veranderen. Dat heeft te maken met de enorme ontwikkelingen die gaande zijn in Milton Keynes, met onder meer de uitbreiding van de fabriek en de bouw van een nieuwe Red Bull Powertrains-faciliteit. De wijziging van de locatie van de windtunnel betekent echter wel dat alle formaliteiten weer van voor af aan beginnen. Naar verluidt wordt momenteel hard gewerkt om het papierwerk op orde te krijgen. Dit nieuwe proces zal enige tijd duren. Het team denkt echter dat de aanpassing geen invloed heeft op het moment waarop de nieuwe windtunnel moet werken. Vermoedelijk kan de formatie het nieuwe geheel gebruiken voor de ontwikkelingen van de wagen van 2026.

Al sinds de overname van Jaguar in 2004 maakt Red Bull gebruik van een windtunnel in Bedford, die sindsdien wel enkele keren een upgrade heeft gehad. Deze windtunnel werd voorheen al gebruikt door het Arrows F1 Team, maar was oorspronkelijk ontworpen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het ontwikkelen van vliegtuigen. De goedkeuring voor de bouw van de nieuwe faciliteit was een van de laatste acties van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz voordat hij vorig jaar overleed.

"Geen enkele zwakke plek in de organisatie"

Teambaas Christian Horner zei afgelopen weekend in Austin dat de toekomst er rooskleurig uitziet: “We hebben geweldige steun. We investeren in een nieuwe windtunnel, dat is goedgekeurd door beide aandeelhouders. We investeren in de faciliteiten en de campus. Dit wordt een echte technologie-campus waarmee we talenten kunnen aantrekken en ontwikkelen. De commitment is er echt. Ons sterke punt is altijd ons personeel geweest. En ik ben van mening dat we beschikken over de sterkste technische groep die we ooit hebben gehad. Operationeel zijn we sterk. Ik zie geen enkele zwakke plek in de organisatie. Dat betekent echter niet dat je niet beter kunt worden. Je kunt altijd verbeteren en je blijft altijd leren. Ik denk dat Red Bull Racing in de beste vorm ooit verkeert.”