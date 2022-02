Nieuwe klanten T-Mobile krijgen vier maanden Formule 1 cadeau

T-Mobile trakteert nieuwe klanten die een 1-jarig internetabonnement afsluiten op vier maanden gratis Formule 1 via Viaplay. Bestaande klanten die hun contract met een jaar verlengen ontvangen dezelfde korting van de provider. Na vier maanden betaal je tot 1 augustus 9,99 euro per maand, wat daarna wordt verhoogd naar 13,99 euro. Viaplay wordt 1 maart gelanceerd in Nederland en is bij T-Mobile in eerste instantie alleen met een jaarabonnement beschikbaar. In een later stadium voegt T-Mobile Viaplay toe als add-on in de TV- en internetpakketten. Viaplay is bij T-Mobile maandelijks opzegbaar.

Leo Hensen, directeur marketing bij T-Mobile, is in zijn nopjes met de deal. "We zijn er trots op dat we een overeenkomst hebben gesloten met Viaplay", aldus Hensen. "We zijn erg blij dat we onze klanten toegang kunnen bieden tot het beste wat er te zien is in de wereld van sport."

Prijzen KPN, VodafoneZiggo en Viaplay

Onlangs maakten KPN, VodafoneZiggo en ook Viaplay hun kortingen bekend. Bij KPN krijgen nieuwe klanten het Formule 1-seizoen gratis te zien. Bestaande KPN-klanten betalen tot 1 augustus 9,99 euro per maand en kunnen in combinatie met vast internet of een mobiel abonnement nog eens 5 euro extra korting krijgen. Vanaf 1 augustus wordt dit bedrag verhoogd naar 13,99 euro per maand. Bij VodafoneZiggo betaalt zowel een nieuwe als bestaande klant de eerste vier maanden 5 euro per maand, waarna het bedrag tot 1 augustus verhoogd wordt naar 9,99 euro. Vanaf die maand geldt, net als bij KPN, ook een bedrag van 13,99 euro. Bij Viaplay betaal je de eerste 12 maanden 99 euro.

Viaplay neemt de Formule 1-rechten van Ziggo Sport over en gooit het over een andere boeg. Amber Brantsen, voormalig NOS-presentatrice, neemt de rol van Rob Kamphues over en wordt in de studio ondersteund door Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers. Op locatie neemt Stephane Kox de interviews voor haar rekening, terwijl Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar verzorgen. Mika Hakkinen, David Coulthard, Jos Verstappen en Tom Kristensen treden op als internationale experts. Max Verstappen is officieel ambassadeur van Viaplay. De online streamingdienst heeft laten weten exclusieve content te maken over de regerend wereldkampioen.