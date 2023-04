Nieuwe FIA-richtlijn: Alonso-zaak levert vanaf nu wél extra straf op

De FIA wist in Saudi-Arabië onbedoeld een negatieve hoofdrol voor zich op te eisen door te goochelen met de laatste podiumstek. Fernando Alonso moest vijf seconden extra stilstaan voorafgaand aan zijn daadwerkelijke pitstop doordat hij te ver naar links stond op de startgrid. Tijdens die straftijd is er niet aan de auto gewerkt, maar raakte de krik wel alvast de achterkant van de auto aan. Race controle (in Genève) miste dit moment in eerste instantie compleet en dus is er na een tip van een ander team pas in de slotronde weer naar gekeken. Ditmaal is de kwestie wel doorgespeeld naar de stewards en die besloten tien seconden bij de eindtijd van Alonso op te tellen.

Weg derde plek dus, al bleek dat slechts van korte duur. Aston Martin kwam succesvol in het verweer, onder meer door zeven eerdere momenten te laten zien waarop min of meer hetzelfde was gebeurd en er geen straf volgde. Bovendien wees het team van Lawrence Stroll naar een bespreking in de FIA Sporting Advisory Committee, waarin er geen eenduidig signaal aan F1-teams zou zijn afgegeven.

Om die onduidelijkheid voor eens en voor altijd weg te nemen, heeft de FIA voorafgaand aan de Australische Grand Prix een nieuwe richtlijn naar de teams gestuurd. Daarin valt te lezen dat een voorval zoals dat met Alonso vanaf dit weekend wél onomkeerbaar een straf oplevert. De regelgeving is namelijk verduidelijkt met onder meer deze zin: "Voor alle duidelijkheid en tot nader order wordt het fysiek aanraken van de auto met de hand, met gereedschap of met ander apparatuur (met inbegrip van de voor- en achterkrikken) beschouwd als werkzaamheden tijdens het inlossen van een tijdstraf. Het gebruik van koelventilatoren tijdens het inlossen van een straf is nog wel toegestaan, mits zo'n apparaat de auto niet raakt."

Door dit document weten alle teams (eindelijk) waar ze aan toe zijn en moet een herhaling van Jeddah in het vervolg achterwege blijven. Dat laatste hoopt de FIA overigens ook als het om de initiële straf gaat, oftewel de verkeerde gridpositie van Alonso en in Bahrein al Esteban Ocon. Zo zijn de gridposities vanaf dit raceweekend twintig centimeter breder, al betwijfelen verschillende coureurs of dat meteen het ei van Columbus gaat blijken.