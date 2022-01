Nieuwe FIA-president denkt niet dat Hamilton F1 verlaat

Na de veelbesproken finalerace van het Formule 1-seizoen 2021 hulde Lewis Hamilton zich in stilzwijgen. De Brit sprak na de race nog kort met enkele media in parc fermé, maar leek daarna van de aardbodem verdwenen. Hij was niet aanwezig bij het FIA Gala en ook op zijn sociale media bleef het stil. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff erkende dat hij en Hamilton “gedesillusioneerd” waren door de gebeurtenissen in Abu Dhabi. De Oostenrijker gaf te kennen te hopen dat zijn toprijder volgend jaar nog zou willen racen.

Mohammed Ben Sulayem werd afgelopen maand verkozen tot FIA-president en heeft direct al laten weten de F1-regels te willen aanpakken om een herhaling van Abu Dhabi 2021 te voorkomen. De voormalig rallyrijder uit Dubai bracht afgelopen weekend een bezoek aan de Dakar Rally en sprak daar kortstondig over de situatie rond Hamilton: “Nee, ik denk niet dat hij stopt”, was zijn duidelijke mening. “Laat me je een wedervraag stellen: heeft Lewis gezegd dat hij stopt met racen? Nee. Precies. Als coureur bevestig je zoiets zelf, anders zijn het geruchten. Ik heb er vertrouwen in dat Lewis terugkeert. Hij is een belangrijk onderdeel van de autosport, en uiteraard van de Formule 1. Het nieuwe tijdperk kan zijn prestaties nog groter maken. Bovendien is Verstappen er ook nog. Ik heb er vertrouwen in dat we volgend jaar een heel spannend F1-seizoen gaan zien.”

"F1-reglement is niet het boek van God"

Aangaande de reglementsveranderingen stelt de nieuwe FIA-topman dat er proactief gehandeld moet worden om een herhaling van de controversiële finalerace te voorkomen: “Ik ga bestuderen wat er precies gebeurd is. Daarna nemen we een beslissing hoe we verder moeten, zonder enige druk van wie dan ook. Het is mijn taak om de integriteit van de FIA te beschermen, maar dat betekent niet dat we niet naar onze eigen regels kunnen kijken. Als we iets kunnen verbeteren, dan doen we dat. Dit is niet het boek van God. Het is geschreven door mensen. Het kan verbeterd en aangepast worden door mensen. Dat is alles.”

