Afgelopen week werd Sulayem verkozen tot nieuwe president van de internationale automobielfederatie FIA. De voormalig rallycoureur neemt het stokje over van Jean Todt, die twaalf jaar lang de machtigste man in de internationale autosport was. Sulayem maakte in zijn campagne bekend dat Fabiana Ecclestone bij zijn benoeming aangesteld zou worden als vicepresident voor sport in Zuid-Amerika. Daarmee werd voor het eerst in het 117-jarige bestaan van de FIA een vrouw naar voren geschoven in deze belangrijke rol.

Haar nauwe band met Sulayem zorgde direct voor geruchten dat voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone op de achtergrond input zou kunnen leveren en invloed zou kunnen uitoefenen op de nieuwe FIA-baas. Gevraagd naar de mogelijke betrokkenheid van de uitgesproken Brit, legde Sulayem uit: “Dit is een historisch moment voor de FIA, voor het eerst in onze geschiedenis is een vrouw naar voren geschoven”, zei hij. “We hebben het hier niet over een commissie, dit gaat om de vicepresident [voor sport]. Toen ik haar benaderde, benaderde ik haar niet vanwege haar naam maar vanwege haar geloofwaardigheid. En die keuze is bewust genomen. Ze is betrokken geweest bij de F1-race in Brazilië en bij de autosportbond van dat land. Ze heeft dus een achtergrond op sportief en mobiliteitsvlak en ze heeft in twee commissies gezeten. Ze heeft dus ervaring. Bernie zei: ‘Je moet haar overtuigen. Dit heeft niets met mij van doen’. Dus daar eindigde zijn hulp eigenlijk.”

Sulayem erkent dat Bernie Ecclestone over een schat aan ervaring beschikt, maar acht zijn eigen team sterk genoeg om de gewenste verbeteringen door te voeren: “Bernie is zeer zeker een referentie voor F1. Je hebt altijd ervaring en kennis nodig. Ik denk echter dat wij bij de FIA over een goed team en een goede World Council beschikken waarop we kunnen terugvallen en waarmee we de sport en de F1 kunnen laten groeien.”