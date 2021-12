Nieuwe Ferrari F1-bolide voor 2022 doorstaat crashtest

Het chassis van de nieuwe scharlakenrode Ferrari voor het Formule 1-seizoen 2022 heeft de verplichte crashtests doorstaan. Dat hebben onze collega’s van Motorsport.com Italië vernomen. De formatie uit Maranello voerde de dynamische tests zoals gebruikelijk uit in bij CSI in Bollate. Daar werd, onder toeziend oog van de nodige leden van de technische commissie van de FIA, de frontale crashtest met succes doorstaan. Daardoor weet de Scuderia nu zeker dat het mag deelnemen aan de eerste wintertest, die van 23 tot 25 februari gepland staat in Barcelona.

Dit was overigens niet Ferrari’s eerste frontale crashtest met een chassis dat is ontworpen op basis van de nieuwe reglementen. Het Italiaanse merk voerde eind 2020 ook al een dergelijke test uit, met als doel om informatie te verzamelen over de impact van de nieuwe regels op de ontwikkeling van de bolide. Ook Alpine voerde op diezelfde dag een dergelijke ‘proeftest’ uit.

Ferrari verlegde al vroeg in het jaar de aandacht naar de wagen van komend jaar, in de hoop het gat met Mercedes en Red Bull te kunnen verkleinen. De Scuderia wil na twee jaar zonder overwinning in 2022 weer meedoen om de prijzen. “Hoeveel races we willen winnen? Zoveel mogelijk. Als Ferrari moeten we altijd de beste willen zijn, we willen een seizoen niet beginnen met lage verwachtingen. Intern zeggen we tegen elkaar dat we zoveel mogelijk races willen winnen”, liet teambaas Mattia Binotto recentelijk optekenen.

In hoeverre dat komend jaar gaat lukken, zal moeten blijken. De bolide is in elk geval gereed voor vertrek.

Ferrari is niet het eerste team dat de verplichte crashtest doorstaat. Eerder liet achterhoedeteam Haas al weten dat de benodigde groene vinkjes binnen zijn. Constructeurskampioen Mercedes liet daarentegen als eerste team de nieuwe power unit voor 2022 ronken tijdens de zogenaamde fire-up. De beelden daarvan zie je hieronder: