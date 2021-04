Nieuwe Alonso-mania blijft uit: “Hij moet eerst weer winnen”

Vorig weekend maakte de 32-voudig Grand Prix-winnaar na twee jaar afwezigheid zijn rentree in de Formule 1. Hij kwalificeerde zich naar een verdienstelijke negende startplek, maar moest in de race opgeven met remproblemen die veroorzaakt werden door een plastic zakje dat in een brake duct was beland. “Fernando heeft laten zien dat hij niet vergeten is hoe hij moet rijden”, zegt Jose Carlos de Celis van Motorsport.com Spanje over Alonso’s eerste weekend terug in de koningsklasse. “Wat ook logisch was, want de afgelopen twee jaar heeft hij niet op de bank gezeten. Hij is blijven rijden”, wijst hij op Alonso’s deelname aan onder andere de 24 uur van Le Mans, Indianapolis 500 en Dakar Rally. “Zijn prestaties tijdens zijn eerste weekend terug waren niet heel verrassend”, vindt De Celis. “Al is er nog wel ruimte voor verbetering als gevolg van de tijd die hij uit de Formule 1 is geweest.”

De terugkeer van Alonso wordt in Spanje uiteraard met grote interesse gevolgd. “Fernando Alonso heeft iets magisch in Spanje. Alles wat hij doet, wordt positief door de mensen ontvangen. Zo is de Formule 1 opeens ook weer erg belangrijk in Spanje, prijkt hij weer op de voorpagina’s van alle kranten en is hij het eerste onderwerp dat besproken wordt op het journaal. “ De Celis zet daar wel een kanttekening bij. “De fan is enthousiast, maar ook veeleisend. Als Alonso geen fantastische resultaten behaald, zal men snel Alpine de schuld gaan geven.”

Hoewel er veel belangstelling is voor de terugkeer van de tweevoudig kampioen is van een grote Alonso-gekte - of Alonso-mania - dus nog geen sprake. Daarvoor moet er eerst weer gewonnen worden. “Alonso-mania begon toen Alonso begon met winnen in de Formule 1. Als hij weer races wint, zal er ongetwijfeld opnieuw een soort van Alonso-mania komen. Maar er zijn wel verschillen met vroeger”, zegt De Celis. “De Formule 1 is inmiddels niet meer gratis te zien in Spanje. Je moet ervoor betalen en daardoor is het publiek veel kleiner geworden. In 2005 en 2006 hadden veel families de gewoonte om op zondag samen te eten en daarna samen televisie te kijken, waarop er steeds een Spanjaard te zien was die op het hoogste niveau van de autosport races aan het winnen was.”

Maar Alonso-mania had volgens De Celis ook een mindere kant. “Met Alonso-mania kwamen er ook veel vervelende fans die je eerder in het voetbal zou verwachten dan in de Formule 1. En ik ben een groot liefhebber, maar dat was nou eenmaal hoe het was. Daarbij hebben sommige Formule 1-journalisten die in Spanje veel aanzien genieten, er misschien voor gezorgd dat Fernando Alonso een beetje te veel is opgehemeld, waardoor fans een afkeer ontwikkelden tegen de rivalen van Alonso, zoals voor Lewis Hamilton sinds 2007 en voor Sebastian Vettel vanaf 2010. Als Alonso in 2020 voor de titel kan vechten, maar Max Verstappen, Charles Leclerc of nog iemand anders wordt kampioen, dan zullen die fans die coureur waarschijnlijk ook gaan haten.”

Dat Alonso dit jaar gaat winnen, ziet De Celis niet zomaar gebeuren. “Ik denk dat ze op regelmatige basis punten zullen scoren. In gekke races, zoals we vorig jaar zagen in Monza en Bahrein met de overwinningen voor AlphaTauri en Racing Point, zal Alonso wellicht voor de prijzen mee kunnen doen. Maar onder normale omstandigheden zal dat niet gebeuren. Het voornaamste is dat er dit jaar niet te veel problemen zijn zoals vorig weekend, met dat boterhamzakje dat problemen gaf bij de remmen. Een teveel aan technische problemen en fouten van het team kunnen het moreel van Fernando aantasten. Al zal hij er in 2022 wel gewoon staan.”

Alonso staat erom bekend niet de gemakkelijkste teamgenoot te zijn. Hoe zwaar zal het dit jaar worden voor Esteban Ocon? “Als Fernando keer op keer Esteban verslaat, en het lijkt erop dat dat gaat gebeuren, zal Esteban een gemakkelijk leven krijgen naast Fernando. Het wordt echter interessant om te zien hoe Fernando reageert als Esteban hem verslaat. Want dat is sinds 2007 niet meer gebeurd, toen hij Hamilton als teamgenoot had. De omstandigheden zijn nu natuurlijk heel anders. Maar het zal hoe dan ook zaak zijn voor Esteban om niet al te veel waarde te hechten aan wat Fernando zegt. Ik weet nog goed hoe hij in 2017 en 2018 steeds opschepte in de media over het feit dat hij Vandoorne met 20-0 of 21-0 had verslagen in het onderlinge kwalificatieduel. Terwijl Vandoorne een ontzettend aardige gozer is en ook nog eens nieuw was in de Formule 1…”

Zowel Alonso als Ocon heeft echter een goed excuus als de onderlinge strijd verloren wordt. “Het is voor beide een win-win-situatie”, stelt De Celis. “Als Alonso Ocon verslaat, dan kan Ocon zeggen dat Alonso een tweevoudig wereldkampioen is en binnen het team ook de grote ster is, waardoor het enigszins normaal zou zijn. En als Ocon Alonso verslaat, kan Alonso het erop gooien dat hij twee jaar uit de Formule 1 is geweest en Ocon meer gewend is aan de auto en aan het team. Al blijft het pijnlijker voor Fernando om van Ocon te verliezen dan voor Ocon om van Fernando te verliezen.”

Alonso heeft al te kennen gegeven vooral op succes in 2022 te mikken. De Celis ziet een derde titel er echter niet komen voor de coureur uit Oviedo. “Zoals iedereen wel weet, is 2022 een groot vraagteken. Wie weet wat er gaat gebeuren. We hopen dat de nieuwe regels de boel een beetje op gaan schudden, maar tegelijkertijd is er een goede kans dat degenen die nu aan het winnen zijn, straks ook weer winnen, doordat ze meer geld hebben, over de beste engineers beschikken en al langer bezig zijn met de voorbereidingen op de nieuwe regels. Persoonlijk zie ik Alonso en Alpine volgend jaar wel podiumplaatsen pakken en misschien ook nog wel een race winnen, maar ik zie hem niet een derde wereldtitel pakken. Mocht hij een auto hebben waarmee hij voor het kampioenschap kan vechten, dan zou het hem kunnen lukken, maar ik betwijfel dat daar sprake van zal zijn.”

In de schaduw van Alonso

In Spanje is er meer aandacht voor de Formule 1-terugkeer van Alonso dan voor het Ferrari-avontuur van Carlos Sainz. “Dat is ontzettend jammer, maar het is ook niet vreemd”, meent De Celis. “Carlos heeft niet dezelfde charisma als Fernando. Hij heeft geen twee wereldtitels op zijn naam staan. En er is geen hele generatie geweest die hem elke zondag zag winnen op televisie. Voorheen keken ook veel mensen naar de races die niet per se Formule 1-fan waren. Mijn vriendin en enkele van mijn vrienden weten bijvoorbeeld wie Fernando is, maar het enige wat ze van Carlos Sainz weten is dat hij de zoon is van een andere Carlos Sainz, en dat hij het al een paar jaar aardig doet.”

De Celis heeft goede hoop dat Sainz het goed kan gaan doen bij Ferrari. “Hij is een fantastische rijder en presteert elk jaar beter en beter. Ik hoop dat hij door kan blijven groeien bij Ferrari. En hij is intelligent genoeg om niet in politieke problemen verstrikt te raken. Ik ben wel een beetje huiverig voor de Ferrari-omgeving, want daarin kunnen zelfs de grootste kampioenen ten onder gaan. Maar ik heb er vertrouwen in dat Carlos goede resultaten zal scoren. Hij is een harde werker, hij zal de Italiaanse fans en het team voor zich weten te winnen.”