Het voornaamste probleem met het oude gebouw van Aston Martin was een tekort aan ruimte, waardoor een deel van het personeel vanuit tijdelijke kantoorunits moest werken die naast de fabriek stonden opgestapeld. Wie een blik werpt op de nieuwe fabriek, ziet al snel: aan ruimte geen gebrek. Aan het einde van een nieuw aangelegde toegangsweg staat een immens en luxueus ogend gebouw. Hier worden op de begane grond de onderdelen geproduceerd en getest voor de Aston Martin Formule 1-auto’s en vindt de assemblage plaats in de bekende ‘race bays’.

Op de eerste verdieping bevindt zich onder meer het kantoor van eigenaar Lawrence Stroll, dat uitkijkt op het circuit van Silverstone, een grote ruimte waar alle engineers werken en - geen onbelangrijke afdeling sinds de introductie van een budgetplafond - de administratie. Hoe ambitieus het team is, blijkt wel uit een bijzonder ruim bemeten prijzenkast vlak bij de ingang van het gebouw, waar nu op aardige afstand van elkaar tien bekers staan opgesteld. Voor elke werknemer die binnenkomt, is het doel meteen duidelijk: de leeg ogende kast zo snel mogelijk vullen.

Het gebouw aan de toegangsweg is echter nog maar de eerste van in totaal drie. Over twaalf maanden moet het tweede gebouw met daarin de nieuwe windtunnel gereed zijn, waarna op de plek van de oude fabriek nog een derde gebouw moet komen, dat vooral gebruikt zal worden voor evenementen. “De sloopkogel gaat er zo mogelijk in”, laat teambaas Mike Krack op donderdagavond met een lach aan de media weten die op bezoek zijn in de nieuwe fabriek.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ziet de nieuwe fabriek ook als een stap naar voren. “Ik ben ontzettend onder de indruk van het nieuwe onderkomen”, liet de Spanjaard bij de opening weten. “Van de design office tot mission control, alle faciliteiten zijn van het allerhoogste niveau, en ik zie veel mensen met een glimlach op het gezicht rondlopen. Om te kunnen winnen in deze sport moet je overal de beste in zijn en deze nieuwe fabriek is in dat opzicht een gamechanger. Het laat duidelijk zien dat het ons doel is om voor wereldkampioenschappen te vechten.”

Na afloop van de toespraak van Krack werd een video getoond waarin te zien is hoe Lance Stroll een Formule 1-auto de sporen geeft in de brede gang die het gebouw in tweeën deelt. De Canadees noemt de opening van de nieuwe AMR Technology Campus, zoals het terrein gedoopt is, een mijlpaal voor het team. “Het is een enorme upgrade vergeleken met wat we hadden”, aldus Stroll. “Deze nieuwe campus zal een geweldige plek zijn voor ons alsmaar groeiende team vol getalenteerde mensen om vanuit te werken. En om een van onze auto’s door de gang te sturen voor de neus van al mijn collega’s was een heel speciaal moment.”