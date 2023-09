Op voorhand is men er bij Red Bull Racing niet helemaal gerust op. De unieke nachtrace op het stratencircuit in Singapore brengt meer variabelen met zich mee dan een doorsnee Grand Prix. Max Verstappen zegt niet voor niets: “Ik denk dat Singapore wat lastiger voor ons wordt. We gaan uiteraard proberen om er te winnen, maar dit zal normaal gesproken niet ons sterkste weekend worden.” Teamgenoot Sergio Perez vult aan: “Ik ben het eens met Max. Het wordt een weekend waarin er van alles kan gebeuren. Hopelijk hebben we een sterke zaterdag, want als je niet op de eerste rij start is het niet aannemelijk dat je hier mee kunt doen om de overwinning.”

De Mexicaan jaagt op zijn tweede zege in de Aziatische metropool. Verstappen heeft nog niet gewonnen in Singapore, al is hij er wel vaak snel gebleken - bijvoorbeeld tijdens de inhaalrace met Toro Rosso in 2015. In 2022 gingen zijn kansen door het putje toen de RB18 niet over voldoende brandstof beschikte om tijdens de natte kwalificatie een laatste run af te werken, tot ongenoegen van de Nederlander. Deze misser was hoogst ongebruikelijk - Verstappen met een lach: "We zullen nu wat meer brandstof meenemen!" - maar met alle beproevingen van Singapore is een foutje zo gemaakt en zijn de gevolgen vaak onverbiddelijk.

Het verklaart waarom het Red Bull-duo terughoudend is over een nieuwe zegetocht, al hangt de voornaamste reden samen met de eigenschappen van de RB19. De Red Bull-bolide is bijzonder sterk en allround, al is die volgens Verstappen en Perez minder goed over de hobbels en kerbstones. Eerstgenoemde liet in Monaco al optekenen dat Ferrari in zijn optiek 'iets comfortabeler oogde' over de kerbs dan Red Bull. In Singapore is de ligging van de auto over de hobbels zo mogelijk nog belangrijker, hetgeen ook geldt voor het aanvallen van de kerbstones. Vertrouwen is alles op een stratencircuit en dat vertrouwen hangt grotendeels samen met het gevoel dat de auto geeft. Het verklaart waarom Verstappen een slag om de arm houdt, al voegt hij er volkomen terecht aan toe: "Ik heb liever dit en een auto die op de meeste circuits heel goed werkt dan andersom."

Nieuwe lay-out in Singapore goed voor Red Bull, maar met een kanttekening?

Naast de hobbels en een technische richtlijn over flexi wings - waar Red Bull volgens Verstappen niet echt door geraakt wordt - gaat het in aanloop naar het raceweekend vooral over één ander aspect: de lay-out van het Marina Bay Street Circuit. De Grand Prix van Singapore 2023 wordt verreden op een aangepaste lay-out, doordat het gedeelte dat The Float heet ingrijpend wordt verbouwd. De vier bochten van negentig graden die onder meer onder de tribune door gingen zijn dit jaar verdwenen. De chicanes zijn vervangen door een langer rechte stuk en dat laat de rondetijden drastisch zakken.

Hamvraag is natuurlijk hoe deze verandering de krachtsverhoudingen beïnvloedt en welke impact het op Red Bull zal hebben. De RB19 loopt traditiegetrouw hard op rechte stukken en dus lijkt het koren op de spreekwoordelijke molen van het team uit Milton Keynes. Verstappen liet tijdens de mediadag weten: "Ik denk dat het niet slechter gaat zijn voor ons." Zijn woorden hangen nauw samen met de aerodynamische efficiëntie van de auto. De bolide ontworpen door Adrian Newey heeft van nature relatief weinig luchtweerstand en dat maakt de auto bij iedere vleugelstand vrij snel op rechte stukken.

Op circuits als Spa-Francorchamps is dat een enorm voordeel, aangezien het coureurs meer speelruimte geeft met vleugelstanden dan andere teams. Zo kon Red Bull met iets meer downforce rijden: de snelheid op rechte stukken was er nog steeds, terwijl er een (groot) verschil kon worden gemaakt in de bochtige sector twee. Voor Singapore is het verhaal natuurlijk anders. Het krappe stratencircuit is een baan voor maximale downforce en zal dat met de nieuwe lay-out waarschijnlijk ook blijven. De hoeveelheid drag deed er doorgaans niet toe in Singapore, maar dat verandert als er meer rechte stukken komen wel. Het betekent dat de aerodynamische efficiëntie een grotere rol speelt en dat is - samen met de vloer - nou net één van de sterkste punten van Red Bull. Als iedereen met maximale vleugelstanden rijdt en als Red Bull door de grotere efficiëntie weer relatief hard loopt op rechte stukken, hebben Verstappen en Perez natuurlijk baat bij de extra meters vol gas. Een extra DRS-zone had dat voordeel verder versterkt, maar die lijkt er niet te komen.

Video: Virtuele ronde over de nieuwe lay-out in Singapore

De nieuwe lay-out speelt Red Bull op die manier in de kaart, al is daar nog wel een kanttekening bij te plaatsen. Er valt namelijk ook nog de andere kant op te redeneren. Zo is Singapore een bijzonder zwaar circuit voor de banden en - met achterwielaangedreven auto's en de nadruk op tractie - vooral voor de achterbanden. Het feit dat er dit jaar vier scherpe bochten ontbreken, houdt in dat de achterbanden minder te verduren krijgen tijdens een ronde. De banden in leven houden zal nog altijd wel een factor van belang worden, al snijdt het mes met de nieuwe lay-out aan twee kanten. Allereerst zijn er vier langzame bochten uit en ten tweede is er een rechte stuk voor terug gekomen dat de banden een zeldzaam moment van rust gunt.

Het is geen overbodige luxe. In kwalificatierondjes is ieder jaar te zien geweest dat rijders in de laatste sector begonnen te glijden, doordat de achterbanden op dat moment oververhit raakten en geen optimale grip meer boden. In theorie moet dat met deze lay-out ietsje minder het geval zijn en dat is in essentie goed nieuws voor teams als Ferrari, een formatie die dit jaar nogal snel door de banden heengaat. De scharlakenrode bolide warmt de banden makkelijk op, maar heeft vervolgens moeite om ze lange tijd in optimale conditie te houden. Denk daarbij ook terug aan Monza, waar leider Carlos Sainz al vroeg in de race grip begon te verliezen en Verstappen dat opmerkte.

De RB19 werkt precies omgekeerd. Verstappen en Perez beginnen vaak aan hun kwalificatieronde met banden die het optimale window nog moeten bereiken, omdat ze er minder snel temperatuur in krijgen. Daar staat tegenover dat Red Bull de banden extreem lang goed houdt en dat is zondag al meer dan eens een wapen gebleken. Het schrappen van de vier bochten betekent dat de banden minder worden belast dan in voorgaande jaren en ook dat die ontbrekende bochten tijdens een out-lap niet kunnen worden gebruikt om de banden op temperatuur te krijgen voor een vliegende ronde. Dit maakt het iets lastiger voor Red Bull, al moet opgemerkt dat Singapore wel één van de beste plekken is om dit euvel te hebben, aangezien de temperaturen sowieso al hoog liggen. Onderaan de streep is de vraag met de nieuwe lay-out dus vooral wat zwaarder weegt: banden die het iets minder zwaar krijgen of het extra rechte stuk waarmee de aerodynamische efficiëntie een grotere rol speelt? Verstappen en velen bij Red Bull hopen het laatste.

Misschien een kansje voor de concurrentie, maar wie dan?

Hoe dan ook, levert Singapore altijd variabelen op en is een verrassing niet uitgesloten. Het ongebruikelijke moment van Verstappen bij zijn inhaalpoging op Lando Norris in 2022 bewijst hoe lastig het is om iemand te passeren, zelfs met een betere auto. Tel daarbij op dat de pitstraat relatief lang is en track position er goud waard is, en het is meteen duidelijk waarom de kwalificatie importantie geniet. Het team van Christian Horner is relatief gezien sterker in de race dan in kwalificaties, waardoor ook dit aspect bijdraagt aan de voorzichtigheid voor het raceweekend. Het geeft de concurrentie een sprankje hoop, ook omdat bijvoorbeeld Ferrari het tegenovergestelde patroon heeft laten zien. De Scuderia is in verhouding juist wat beter op zaterdag dan zondag, al moet eerst maar blijken in hoeverre daar de problemen op high-downforce banen verholpen zijn.

Waar Ferrari op Monza beter uit de voeten kwam, zijn Mercedes en Aston Martin juist blij dat de hogesnelheidstempel is afgewerkt en ze terug kunnen grijpen naar een high downforce-afstelling. In het bochtige Hongarije verraste Lewis Hamilton immers met pole-position, terwijl Fernando Alonso in Monaco behoorlijk dichtbij kwam en zonder verkeerde bandenkeuze wellicht had kunnen winnen. "Het is hierdoor moeilijk zeggen waar de meeste tegenstand vandaan komt. Het kan echt van Ferrari, Mercedes of Aston Martin komen, maar ook McLaren. Zij komen volgens mij met een grote update hier, dus we moeten afwachten hoe sterk zij zullen zijn", weet ook Verstappen het nog niet.

De onvoorspelbaarheid wordt nog groter als de aangekondigde regenbuien zondag over het circuit trekken. De Grand Prix van Singapore beslaat om deze redenen iets meer ‘mitsen en maren’ dan de voorgaande races. Of zoals topadviseur Helmut Marko in Monza aan onder meer Motorsport.com liet weten: "Ons eerste doel is om beide kampioenschappen binnen te halen. Maar als we Singapore winnen, dan bestaat de kans dat we alle races winnen.” Er wacht met andere woorden een serieuze, maar daardoor wel hele interessante horde in het bloedhete Singapore.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool