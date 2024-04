Nieuwe exploitant Istanbul Park wil F1 in 2026 naar Turkije halen

De afgelopen periode konden geïnteresseerde bedrijven zich inschrijven voor een tender met betrekking tot het uitbaten van Istanbul Park. Deze tender is uiteindelijk gewonnen door Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., dat dus de nieuwe exploitant van het Turkse circuit wordt. Een van de voorwaarden die naar voren kwam in het biedingsproces, is dat er binnen een maand een overeenkomst gesloten moet worden met de Formule 1 om de Grand Prix van Turkije in 2026 terug te laten keren op de kalender. Lukt dit niet, dan wordt het contract met de nieuwe exploitant meteen verscheurd en vloeien de garantstellingen naar de staatskas.

Lale Cander, de voorzitter van Pirelli Turkije, is betrokken bij Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.. Tegenover Habertürk verklaart zij dat de organisatie de ambitie heeft om de Formule 1 weer naar Turkije te halen in 2026. "Istanbul Park staat dan in het centrum van de aandacht. De Formule 1 is een zeer prestigieuze organisatie. Het brengt enorm veel geld in het laatje in het land dat de race organiseert. Ook zorgt het voor veel prestige. Denk aan Miami, waar de laatste race in vier dagen tijd zo'n 450 miljoen dollar opleverde voor de stad", vertelt Cander, die genoeg kansen ziet om de Turkse GP in 2026 weer op de kalender te krijgen. "Er gaan races van de kalender verdwijnen in 2026, zodat er weer in Turkije geracet kan worden."

Winkelcentrum, pretpark, museum en entertainmentcentrum

Het binnenhalen van de Formule 1 is niet de enige uitdaging voor de nieuwe uitbater van Istanbul Park. Het bedrijf wordt ook geacht om het circuit verder te ontwikkelen. Zo moet er een winkelcentrum gebouwd worden op het terrein, evenals een pretpark, een automobielmuseum en een entertainmentcentrum. Ook moet de organisatie het circuit gedurende dertig dagen per jaar gratis beschikbaar stellen voor nationale en internationale autosportevenementen, activiteiten van relevante federaties en verschillende sportieve activiteiten om nationale atleten te trainen.

De Formule 1 heeft tussen 2005 en 2011 al zeven keer geracet op Istanbul Park. Nadat de race van de kalender verdween, schreef exploitant Formula Istanbul Yatırım A.Ş. een tender uit voor de operationele rechten van het circuit. Die werd gewonnen door Intercity, dat tussen 2013 en 2023 de uitbater was. Onder het bewind van de autoverhuurder keerde F1 tijdens coronajaren 2020 en 2021 terug op Istanbul Park, maar sindsdien ontbreekt de Turkse GP weer op de kalender. Wel sprak FIA-president Mohammed Ben Sulayem vorige maand nog met de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan en de voorzitter van de Turkse autosportbond TOSFED over onder meer een terugkeer op de F1-kalender.