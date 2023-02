Nieuwe constructie F1-banden maakt volgens Leclerc weinig uit

De compounds zijn ten opzichte van 2022 ongewijzigd. Wel is er een nieuwe C1 toegevoegd aan het palet, waarbij de vorige band met die specificatie de nieuwe C0 wordt. Dit om de prestatiekloof te dichten tussen de hardere rubbersoorten en die welke doorgaans als medium worden gebruikt. Maar daarnaast heeft Pirelli de constructie van alle banden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn doorgevoerd aan de voorbanden. Het doel: het onderstuur, iets wat onder anderen Max Verstappen van Red Bull Racing een doorn in het oog is, verminderen. Ook de constructie van het rubber van de achterbanden is gewijzigd.

De teams konden de 2023-banden al in november uitproberen, tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Volgens Charles Leclerc kon hierdoor vroeg worden begonnen met het aanpassen van de afstelling en de rijstijl om de nieuwe Pirelli's optimaal te laten presteren. "We hebben de banden vorig jaar in Abu Dhabi al wat kunnen testen", aldus de reservekampioen van 2022 vorige week tijdens de presentatie van de nieuwe Ferrari op Fiorano. "Het voelt alsof het een sterkere voorband is, dus dit kan de balans een beetje veranderen. Maar het is vrij eenvoudig om dat weer recht te trekken met de auto, en hem in de andere richting te balanceren. Daarmee gaat het eigenlijk om een transparante verandering. Ik denk niet dat het een groot effect zal hebben."

Ferrari had in 2022 de nodige problemen met het bandenmanagement. Hierdoor gingen races in Imola en Miami verloren aan Red Bull. Daar tegenover staat dat Leclerc bij de seizoensfinale Sergio Perez de tweede plaats in het rijdersklassement wist af te pakken met een indrukwekkende eenstopper. Op de vraag wat de nieuwe banden zouden kunnen betekenen voor Ferrari's raceresultaten, antwoordde Leclerc: "In termen van degradatie, ja misschien is het een beetje een sterkere voorband. Maar voor ons was het vorig jaar niet altijd hetzelfde probleem met de bandendegradatie. Soms was het de voorkant, soms was het de achterkant. Het was meer de manier waarop we die banden beheersten en hoe we dachten dat de degradatie zou verlopen. Daar hebben we hard aan gewerkt, waardoor we volgens mij beter zijn dan vorig jaar. Maar nogmaals, ik denk niet dat de nieuwe banden ons zullen helpen of schaden."