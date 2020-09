Nieuwe leden nemen zitting in bestuur Williams F1

Nadat vorige maand de overname van het team door Dorilton Capital gecommuniceerd werd, maakte waarnemend teambaas Claire Williams bekend dat de familie na afloop van de Italiaanse GP helemaal uit de Formule 1 vertrekt. De familie heeft die beslissing genomen om de nieuwe eigenaar een ‘frisse start’ te laten maken. Donderdagmiddag werd vervolgens een nieuw bestuur aangewezen, bestaande uit drie mannen.

Matthew Savage is de eerste, hij is voorzitter van Dorilton Capital. Darren Fultz, CEO van het investeringsfonds is het tweede bestuurslid. Beiden werkten voorheen voor Rothschild en speelden in 2009 een rol bij de oprichting van Dorilton. De beiden worden in het bestuur van Williams vergezeld door James Matthews. Hij komt uit Engeland en is de CEO van de Eden Rock Group. Matthews is een voormalig autocoureur, hij schreef in 1994 het Britse Formule Renault-kampioenschap op zijn naam. Matthews is getrouwd met Pippa Middleton en de zwager van prins William, de hertog van Cambridge.

Dorilton Capital heeft tijdens de overname benadrukt dat de naam Williams behouden blijft. Ook blijft de thuisbasis van het team gewoon in Grove. Het is nog niet duidelijk wie de dagelijkse leiding van Claire Williams overneemt, zij neemt na dit weekend afscheid. Het team heeft benadrukt dat er voor de Toscaanse GP in Mugello een nieuwe teambaas aangewezen wordt.

Met medewerking van Luke Smith