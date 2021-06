Als we een conclusie kunnen verbinden aan het technische directief waarin de bandendruk en -temperatuur aan de kaak gesteld wordt, is het wel dat Pirelli en de FIA in de aanval trekken. De beide partijen gebruiken de gebeurtenissen in Baku als argument om de bewegingsvrijheid van teams wat betreft het gebruik van banden in te perken. F1-teams waren met de banden aan het experimenteren, Pirelli kreeg nooit echt inzicht wat er met haar product gebeurde en keek met argusogen toe tot het een keer mis zou gaan. Het twaalf pagina’s tellende document geeft in zekere zin duidelijkheid: deze praktijken zijn nu verleden tijd. In de eigen verklaring sprak Pirelli met meel in de mond over de handelswijze van teams, de beschuldigingen richting de teams bleven binnenskamers. Toch geeft men nu een duidelijk signaal af: tot hier en niet verder.

In de praktijk heeft het technische directief van de FIA een duidelijk gevolg voor de teams: aan de voorschriften moet altijd voldaan worden, niet alleen op het moment voor de sessie dat de bandendruk gemeten wordt. Dit wordt gedaan door meerdere momenten te prikken om de bandenspanning te meten, dus ook na de sessie. Maar ook - en dat is een vrij essentieel detail - de manier hoe de opgestelde bandenprotocols opgevolgd worden zal scherper in de gaten gehouden worden. Eventuele aanpassingen worden nauwlettend bekeken en indien nodig aangepast.

Wat gaat er vanaf nu veranderen?

Er zijn een aantal interessante zaken die veranderd zijn met het publiceren van het technisch directief. We beginnen met de bandenwarmers. Teams moeten nu een goede reden hebben om de bandenwarmers te verwijderen als de wagens niet direct uit de pitstraat vertrekken. De bandendruk wordt lager op het moment dat een band uit de warmers komt en ‘afkoelt’. Zo wordt de werkwijze van de bandenwarmers ook weer enigszins aangepast. De temperaturen en de warmtecycli die de banden mogen hebben worden voorafgaand aan elke Formule 1-race opgenomen in de briefing van de wedstrijdleider.

Daarnaast worden extra controles ingevoerd om zeker te weten dat de bandenwarmers niet verder opgestookt worden dan aangegeven. Er worden externe controles uitgevoerd, in plaats van het opnemen van de temperaturen die aangegeven worden door het systeem van de bandenwarmers. Om er zeker van te zijn dat deze regels gerespecteerd worden, heeft de FIA in elke pitbox een extra vertegenwoordiger die de temperaturen gedurende de kwalificatie en de race in de gaten houdt. Ook de periode van het opwarmen van de banden en de invulling van de allocatie als geheel wordt scherper in de gaten gehouden. Zo wil men ervoor zorgen dat alleen banden die in een specifieke sessie gebruikt worden ook daadwerkelijk opgewarmd en afgekoeld worden. Teams moeten hun Pirelli-contact op de hoogte brengen als ze daarvan afwijken.

Er is ook een nieuw protocol opgesteld voor het meten van de ‘koude’ bandendruk na het gebruik van de banden. Men heeft duidelijk gemaakt dat banden niet afgelaten mogen worden nadat de band in een sessie niet meer gebruikt zal worden. Ook worden de ventielen verzegeld nadat teams aangegeven dat bepaalde banden niet meer gebruikt worden tijdens of na een sessie. Teams hebben de instructie gekregen dat ze voor 12 juli 2021 een passende afsluiting moeten hebben, de FIA levert de zegels om de ventielen ‘af te sluiten’.

Om ervoor te zorgen dat de controles na de sessies ordentelijk verlopen, heeft de FIA bepaalde richtlijnen gesteld. Banden moeten in de buitenlucht afkoelen, maar mogen niet in direct zonlicht opgesteld staan. Ook kunnen er verschillende checks uitgevoerd worden tijdens de koelperiode. Bovendien kunnen er verschillende controles uitgevoerd worden als de banden opnieuw opgewarmd moeten worden. Teams hebben hiervoor een grafiek tot hun beschikking waarin duidelijk is gemaakt aan welke voorwaarden en parameters de banden moeten voldoen.

Ook heeft de FIA in het document benadrukt dat de samenstelling van de lucht die in de band gepompt wordt niet aangepast mag worden.

Welke invloed heeft deze verandering?

Op basis van de huidige rangorde en de verandering midden in het seizoen is het lastig om de exacte impact van de veranderingen vast te stellen. Wel is duidelijk dat de teams die zich bezighielden met het verlagen van de bandenspanning nu een potentieel voordeel kwijt zijn. Duidelijk is dat de preparatie van de banden een belangrijk discussiepunt is geweest, het aangepast profiel van de voorband en de nieuwe constructie zorgen ervoor dat het voor teams moeilijker is om de sweetspot te vinden.

Het is ook de reden dat we dit seizoen vaker gezien hebben dat teams verschillende strategieën toepassen bij het opwarmen van de banden. Soms moet het snel en kunnen rijders direct pushen, anderen doen er juist langer over en doen dat met extreem langzame opwarmrondjes. Mogelijk wordt dat dit weekend nog duidelijker zichtbaar als teams moeite hebben met het vinden van de juiste werkwijze.

Ook tijdens de races zijn teams zoekende naar de juiste strategie. Leiders hebben al geprobeerd om een gat te trekken naar de achtervolgers om ervoor te zorgen dat ze in hun pitwindow geen last van andere coureurs hebben. Andersom zijn er ook voorbeelden waarbij ze zo lang mogelijk gewacht hebben om daarna een overcut uit te voeren. Dit soort situaties kunnen veranderen nu er strengere regels uitgevoerd worden op het gebruik van banden. De verwachting is dat de nieuwe protocollen wel degelijk invloed hebben op de werkwijze van de teams.

Het zou echter de Formule 1 niet zijn als teams het technisch directief niet alleen bestuderen om te leren hoe ze moeten voldoen aan de richtlijnen, maar ook hoe ze weer een manier kunnen vinden om de regels in hun voordeel te gebruiken en zodoende toch winst te boeken ten opzichte van andere teams. De aanpassing op nieuwe protocollen zorgt bovendien dat teams hun werkwijze continu moeten evalueren. Bovendien hebben teams alleen maar te voldoen aan dat wat geschreven staat in het reglement en het technisch directief, daarbuiten is ongetwijfeld nog ruimte voor de knappe koppen van F1.

