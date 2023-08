Nieuwe bandenconstructie van invloed? Red Bull nuanceert theorie van Alonso

Tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone is bandenleverancier Pirelli met een nieuwe constructie voor de dag gekomen. De compounds zijn niet aangepast, maar de constructie moet wel iets sterker zijn dan voorheen. Het helpt om de steeds toenemende downforceniveaus aan te kunnen. Teams hebben afgelopen winter meer neerwaartse druk gevonden dat dat de Italiaanse bandenleverancier had verwacht, waardoor Pirelli naar eigen zeggen wel moest ingrijpen.

Pirelli spreekt van een veiligheidskwestie, maar Fernando Alonso denkt daar iets anders over. De Spanjaard koppelde de nieuwe constructie aan de tegenvallende resultaten van Aston Martin. Hij voegde toe dat die verandering zou zijn doorgevoerd om Red Bull Racing en het team uit Silverstone tegen te werken. De tweevoudig wereldkampioen refereerde daarbij ook aan de uitslag van de Britse Grand Prix, waarin Max Verstappen 'slechts' drie seconden voorsprong had op Lando Norris. Daar moeten echter twee belangrijke kanttekeningen bij worden geplaatst. Ten eerste had Verstappen voor tussenkomst van de safety car een iets grotere marge en ten tweede reed de Nederlander het voltallige veld in Hongarije en België op beduidend grotere achterstand.

Precies om deze redenen denkt Red Bull dat de bandenconstructie niet van grote invloed is. "Het echte effect zullen we nooit kennen. We kunnen namelijk niet de auto's die anderen nu hebben op de banden zetten die we voorafgaand aan de race op Silverstone hadden. Een objectieve waarneming is niet mogelijk", begint Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan zijn antwoord. Zelf wijst de Brit vooral naar de doorontwikkeling. "Niemand staat stil. De uitdaging voor iedereen is om de auto gedurende dit jaar zo optimaal mogelijk door te ontwikkelen en om jezelf daarmee een zo goed mogelijk platform te geven voor volgend jaar. Daardoor denk ik dat het beeld van de afgelopen weken zeker niet alleen maar in de banden zit. Je moet ook kijken wat teams qua ontwikkeling hebben gedaan en of ze dingen met de set-up anders hebben gedaan. Als de nieuwe banden daar goed bij aansluiten, is dat natuurlijk mooi. Maar het is niet zo dat die banden radicaal zijn veranderd en het is ook niet zo dat ze aerodynamisch allerlei gevolgen hebben."

Red Bull heeft zich na GP Spanje voorbereid op constructiewissel

Waar Monaghan spreekt over veranderingen aan de afstelling, blijkt vooral de Spaanse Grand Prix interessant te zijn geweest. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya mochten teams de nieuwe bandenconstructie tijdens het raceweekend testen en heeft Red Bull meteen lessen getrokken. "In Spanje kregen we de kans om beide bandenconstructies back-to-back te vergelijken. Op basis van die informatie hebben we onszelf zo goed mogelijk voorbereid op Silverstone", haakt Monaghan in.

"Op basis van de verzamelde data hebben we enkele set-up veranderingen doorgevoerd om het beste van die nieuwe bandenconstructie te maken. Zijn die veranderingen ingrijpend geweest? Nee, ik zou persoonlijk zeggen dat het relatief kleine veranderingen zijn geweest. Maar goed, F1 is een relatieve sport en onze situatie zegt nog niets over de veranderingen die onze tegenstanders hebben doorgevoerd. Die kunnen, terecht of niet terecht, groter zijn geweest en misschien verklaren waarom de constructiewissel op andere teams een groter effect heeft gehad." Het zijn woorden die best hout snijden. Zo legt Monaghan de link met de doorontwikkeling en heeft Mike Krack ook al toegegeven dat Aston Martin juist op dat vlak de plank heeft misgeslagen. Het kan enigszins samenhangen met de banden, al is de Pirelli-verandering op zichzelf dus niet meteen de sluitende verklaring.