Het F1-seizoen is nu zes Grands Prix oud, maar de omstandigheden in Barcelona waren nieuw voor de 18-inch banden van Pirelli. De baan heeft ruw asfalt en dat betekende een hoge bandenslijtage, ook de extreme temperaturen had de Italiaanse bandenfabrikant nog niet meegemaakt. "Dit was voorlopig de zwaarste test voor de nieuwe 18-inch banden. De verwachting was dat op deze baan de slijtage hoog zou zijn en daar kwam ook nog eens hoge baantemperatuur bij. Die tikte bijna de 50 graden aan. De banden zijn goed met de lastige omstandigheden omgegaan", stelt Pirelli-baas Mario Isola vast na de race. "Met name de zachte band was indrukwekkend. Veel coureurs richtten zich op deze band. Het werd voor ons een openbaring. Bijna alle rijders kozen bij de start voor de zachtste compound en velen reden een groot gedeelte van de race op de softs."

Racewinnaar Max Verstappen koos om te starten op de softs, switchte daarna naar mediums en ging vervolgens weer terug naar een gebruikte set zachte banden. De regerend wereldkampioen sloot de Spaanse GP af op mediums. Teamgenoot Sergio Perez en Mercedes-rijder George Russell kozen voor een andere aanpak. Het duo startte net als Verstappen op softs, maar kozen daarna twee keer voor mediums. Zij eindigden de wedstrijd op softs, waarbij de Mexicaan nog de snelste ronde reed.

Achter het drietal gingen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor een tweestopper. De zevenvoudig F1-kampioen koos hiervoor na een lekke band in de eerste ronde. Zijn voormalig Mercedes-teamgenoot eindigde in de Alfa Romeo op de zesde plek, maar liet naderhand optekenen dat een driestopper toch beter was geweest. In de middenmoot waren er ook verschillende strategieën te zien, waarbij Kevin Magnussen als enige op de harde band reed na zijn clash met Hamilton.

"Er was een grote verscheidenheid aan strategieën te zien, met coureurs die bereid waren om tot het uiterste te gaan en drie stops te maken", gaat Isola verder. "Dit droeg ook bij aan het spektakel van de wedstrijd, dit komt natuurlijk ook omdat het eenvoudiger inhalen is met deze wagens. Onze felicitaties gaan naar Red Bull. Op naar een heel andere uitdaging in Monaco volgend weekend!"

Een Pirelli-overzicht van alle strategieën tijdens de Grand Prix van Spanje

Pirelli-overzicht pitstops in de Grand Prix van Spanje Afbeelding: Pirelli