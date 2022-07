Nieuw Williams F1-pakket vormt goede basis, stelt Albon

Williams introduceerde in de Britse Grand Prix een significant nieuw pakket. Alexander Albon kreeg de beschikking over de nieuwe onderdelen, teamgenoot Nicholas Latifi reed nog met de oude versie. Een natte eerste training en kwalificatie, en een heftige startcrash zorgde ervoor dat de formatie uit Grove nauwelijks relevante data kon verzamelen. In Oostenrijk kende de Thai een vlekkeloos weekend. Hij eindigde in de race als twaalfde.

“We hebben meer downforce, dat is wel duidelijk”, zegt Albon wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de updates. “Op sommige plekken is hij wat lastiger te besturen, met name door de veranderende wind. Maar we hebben voldoende downforce. Dat is het voornaamste. Nu is het aan ons om de juiste balans te vinden. Daar hebben we de rest van het seizoen de tijd voor. Dit is een goede basis om mee te beginnen. Het is niet de meest complexe auto van het veld. Daar kunnen we op voortborduren. Het is een goede basis.”

Albon erkent dat het niet gemakkelijk is om de huidige generatie bolides te optimaliseren: “De topteams hebben over het algemeen vertrouwen in hun basisauto, en zij finetunen dat pakket elke week. Wij hebben een grote verandering doorgevoerd aan de auto, een andere filosofie, waardoor het meer tijd kost om alles onder de knie te krijgen. Het is een soort reset. Je leert continu: waar zijn we sterk, waar zijn we zwak? Gelukkig hebben we nu een hele race afgelegd zodat we de data kunnen bestuderen en achterhalen waar we problemen hebben en wat we moeten verbeteren.”